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Friday Night Fever 2026 - Week 4 Coastal Bend football

Friday Night Fever 2026
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Friday Night Fever 2026
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Week 4 of the Friday Night Fever kicked off with 10 Coastal Bend football teams looking to stay undefeated after going (3-0). Check out our Game of the Week between Veterans Memorial and Gregory-Portland and more.

2ND QUARTER
VETERANS MEMORIALGREGORY-PORTLAND
014

1ST QUARTER
RAYCARROLL
07

3RD QUARTER
MILLERHARLINGEN
2114

2ND QUARTER
FLOUR BLUFFTULOSO-MIDWAY
140

2ND QUARTER
CALALLENSINTON
00

2ND QUARTER
CC KINGALICE
621

2ND QUARTERUIL 4A-DII DISTRICT 16
ROBSTOWNINGLESIDE
177

HALFTIMEUIL 4A-DII DISTRICT 16
PORT ISABELLONDON
718

4th QUARTER
FALFURRIASMOODY
043

1ST QUARTERUIL 4A-DII DISTRICT 16
H.M. KINGROCKPORT-FULTON
021

1ST QUARTER
WOODSBOROYORKTOWN
027

HALFTIME
SAN ANTONIO COLEARANSAS PASS
714

HALFTIME
PLEASANTONBEEVILLE JONES
1413

7:00P
BEN BOLTMARINE MILITARY ACADEMY
00

HALFTIME
RIVIERA KAUFERSANTA GERTRUDIS ACADEMY
047

7:00P
HEBBRONVILLEPROGRESO
00

7:30P
AGUA DULCETHREE RIVERS
00

7:30P
BISHOPKENEDY
00

1ST QUARTER
GONZALESMATHIS
00

HALFTIME
SAN DIEGOORANGE GROVE
713

HALFTIME
WEST OSOGEORGE WEST
034

7:30P
ODEMST. JOSEPH
00

7:30PUIL 2A-DI DISTRICT 16
FREERTAFT
00

2ND QUARTER UIL 2A-DI DISTRICT 16
REFUGIODILLEY
821

7:30PUIL 2A-DI DISTRICT 16
PREMONT MONTE ALTO
00

7:30PUIL 2A-DI DISTRICT 16
SKIDMORE-TYNANBANQUETTE
00

3RD QUARTER
ARLINGTON HEIGHTSANNAPOLIS CHRISTIAN
234

7:00P
BENAVIDESPAWNEE
00

7:00P
INCARNATE WORD ACADEMYNORTHLAND CHRISTIAN
00

1ST QUARTER
PETTUSST. JOHN PAUL II
166

Thank you to Thomas J. Henry for supporting Coastal Bend football student-athletes.

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