Friday Night Fever 2026 - Week 4 Coastal Bend football

Week 4 of the Friday Night Fever kicked off with 10 Coastal Bend football teams looking to stay undefeated after going (3-0). Check out our Game of the Week between Veterans Memorial and Gregory-Portland and more.
2ND QUARTER
VETERANS MEMORIAL
GREGORY-PORTLAND
0
14
1ST QUARTER
RAY
CARROLL
0
7
3RD QUARTER
MILLER
HARLINGEN
21
14
2ND QUARTER
FLOUR BLUFF
TULOSO-MIDWAY
14
0
2ND QUARTER
CALALLEN
SINTON
0
0
2ND QUARTER
CC KING
ALICE
6
21
2ND QUARTER
UIL 4A-DII DISTRICT 16
ROBSTOWN
INGLESIDE
17
7
HALFTIME
UIL 4A-DII DISTRICT 16
PORT ISABEL
LONDON
7
18
4th QUARTER
FALFURRIAS
MOODY
0
43
1ST QUARTER
UIL 4A-DII DISTRICT 16
H.M. KING
ROCKPORT-FULTON
0
21
1ST QUARTER
WOODSBORO
YORKTOWN
0
27
HALFTIME
SAN ANTONIO COLE
ARANSAS PASS
7
14
HALFTIME
PLEASANTON
BEEVILLE JONES
14
13
7:00P
BEN BOLT
MARINE MILITARY ACADEMY
0
0
HALFTIME
RIVIERA KAUFER
SANTA GERTRUDIS ACADEMY
0
47
7:00P
HEBBRONVILLE
PROGRESO
0
0
7:30P
AGUA DULCE
THREE RIVERS
0
0
7:30P
BISHOP
KENEDY
0
0
1ST QUARTER
GONZALES
MATHIS
0
0
HALFTIME
SAN DIEGO
ORANGE GROVE
7
13
HALFTIME
WEST OSO
GEORGE WEST
0
34
7:30P
ODEM
ST. JOSEPH
0
0
7:30P
UIL 2A-DI DISTRICT 16
FREER
TAFT
0
0
2ND QUARTER
UIL 2A-DI DISTRICT 16
REFUGIO
DILLEY
8
21
7:30P
UIL 2A-DI DISTRICT 16
PREMONT
MONTE ALTO
0
0
7:30P
UIL 2A-DI DISTRICT 16
SKIDMORE-TYNAN
BANQUETTE
0
0
3RD QUARTER
ARLINGTON HEIGHTS
ANNAPOLIS CHRISTIAN
2
34
7:00P
BENAVIDES
PAWNEE
0
0
7:00P
INCARNATE WORD ACADEMY
NORTHLAND CHRISTIAN
0
0
1ST QUARTER
PETTUS
ST. JOHN PAUL II
16
6
Thank you to Thomas J. Henry for supporting Coastal Bend football student-athletes.