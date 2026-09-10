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Friday Night Fever 2026 - Week 3 Coastal Bend football

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KRIS 6
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THURSDAY

7:00P
BEEVILLE JONESCARROLL
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7:00P
FLOUR BLUFFVICTORIA WEST
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7:00P
VETERANS MEMORIALNIXON
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FRIDAY

7:00P
LONDONGONZALES
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7:00P
BANQUETTEBEN BOLT
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7:00P
SANTA MARIAPREMONT
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7:00P
BISHOPCC KING
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7:00P
TAFTAGUA DULCE
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7:00P
PETTUSWOODSBORO
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7:00P
LUTHERANANNAPOLIS CHRISTIAN
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7:00P
ROCKPORT-FULTONCALHOUN
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7:00P
MONTE ALTOKAUFER
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7:00P
CC MOODYINGLESIDE
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7:00P
BENAVIDESBRUNI
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7:00P
GEORGE WESTSAN DIEGO
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7:00P
HM KINGHARLINGEN SOUTH
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7:00P
CARRIZO SPRINGSHEBRONVILLE
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7:00P
RAYMILLER
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7:30P
MARINE MILITARY ACADEMYSKIDMORE-TYNAN
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7:30P
LA IVLLAFALFURRIAS
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7:30P
ORANGE GROVETULOSO-MIDWAY
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7:30P
CUEROSINTON
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7:30P
GREGORY PORTLANDCALALLEN
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7:30P
FREERTHREE RIVERS
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7:30P
ARANSAS PASSODEM
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7:30P
REFUGIOGOLIAD
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7:30P
St JOSEPHMATHIS
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7:30P
PALMVIEWALICE
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