Friday Night Fever 2026 - Week 3 Coastal Bend football

THURSDAY
|7:00P
|BEEVILLE JONES
|CARROLL
|0
|0
|7:00P
|FLOUR BLUFF
|VICTORIA WEST
|0
|0
|7:00P
|VETERANS MEMORIAL
|NIXON
|0
|0
_____________________________________________________
FRIDAY
|7:00P
|LONDON
|GONZALES
|0
|0
|7:00P
|BANQUETTE
|BEN BOLT
|0
|0
|7:00P
|SANTA MARIA
|PREMONT
|0
|0
|7:00P
|BISHOP
|CC KING
|0
|0
|7:00P
|TAFT
|AGUA DULCE
|0
|0
|7:00P
|PETTUS
|WOODSBORO
|0
|0
|7:00P
|LUTHERAN
|ANNAPOLIS CHRISTIAN
|0
|0
|7:00P
|ROCKPORT-FULTON
|CALHOUN
|0
|0
|7:00P
|MONTE ALTO
|KAUFER
|0
|0
|7:00P
|CC MOODY
|INGLESIDE
|0
|0
|7:00P
|BENAVIDES
|BRUNI
|0
|0
|7:00P
|GEORGE WEST
|SAN DIEGO
|0
|0
|7:00P
|HM KING
|HARLINGEN SOUTH
|0
|0
|7:00P
|CARRIZO SPRINGS
|HEBRONVILLE
|0
|0
|7:00P
|RAY
|MILLER
|0
|0
|7:30P
|MARINE MILITARY ACADEMY
|SKIDMORE-TYNAN
|0
|0
|7:30P
|LA IVLLA
|FALFURRIAS
|0
|0
|7:30P
|ORANGE GROVE
|TULOSO-MIDWAY
|0
|0
|7:30P
|CUERO
|SINTON
|0
|0
|7:30P
|GREGORY PORTLAND
|CALALLEN
|0
|0
|7:30P
|FREER
|THREE RIVERS
|0
|0
|7:30P
|ARANSAS PASS
|ODEM
|0
|0
|7:30P
|REFUGIO
|GOLIAD
|0
|0
|7:30P
|St JOSEPH
|MATHIS
|0
|0
|7:30P
|PALMVIEW
|ALICE
|0
|0