Friday Night Fever 2025 - Week 9 Football highlights and scores
THURSDAY NIGHT GAMES:
|1st Quarter
|7:00 pm
|DONNA NORTH
|FLOUR BLUFF
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|VETERANS MEMORIAL
|PSJA MEMORIAL
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|CC KING
|MILLER
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ROBSTOWN
|ROCKPORT-FULTON
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|SANTA GERTRUDIS
|LYFORD
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|BRUNI
|BEN BOLT
|0
|0
FRIDAY NIGHT GAMES:
|1st Quarter
|7:00 pm
|MISSION VETERANS MEMORIAL
|ALICE
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|CARROLL
|G-P
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|MOODY
|RAY
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|BEEVILLE
|LA VERNIA
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|CALALLEN
|ZAPATA
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|PHARR VALLEY VIEW
|TULOSO MIDWAY
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|INGLESIDE
|SINTON
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|RIO GRANDE CITY GRULA
|HM KING
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ORANGE GROVE
|ARANSAS PASS
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ST AUGUSTINE
|INCARNATE WORD
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|SAN DIEGO
|BISHOP
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|WEST OSO
|LONDON
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|PROGRESO
|FALFURRIAS
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|PALACIOS
|MATHIS
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|BANQUETTE
|MONTE ALTO
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|SANTA ROSA
|GEORGE WEST
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|HEBRONVILLE
|TAFT
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|REFUGIO
|FREER
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|SANTA MARIA
|SKIDMORE TYNAN
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|RIVIERA KAUFER
|THREE RIVERS
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|AGUA DULCE
|WOODSBORO
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|BENAVIDES
|PARAIRIE LEA
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ARLINGTON HEIGHTS
|JUBILEE
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|JOHN PAUL
|AUSTIN HILL COUNTRY
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|ANNAPOLIS
|ALLEN ACADEMY
|0
|0
