Friday Night Fever 2025 - Week 9 Football highlights and scores

THURSDAY NIGHT GAMES:

1st Quarter7:00 pm
DONNA NORTHFLOUR BLUFF
00

1st Quarter7:00 pm
VETERANS MEMORIALPSJA MEMORIAL
00

1st Quarter7:00 pm
CC KINGMILLER
00

1st Quarter7:00 pm
ROBSTOWNROCKPORT-FULTON
00

1st Quarter7:00 pm
SANTA GERTRUDISLYFORD
00

1st Quarter7:00 pm
BRUNIBEN BOLT
00

FRIDAY NIGHT GAMES:

1st Quarter7:00 pm
MISSION VETERANS MEMORIALALICE
00

1st Quarter7:00 pm
CARROLLG-P
00

1st Quarter7:00 pm
MOODYRAY
00

1st Quarter7:00 pm
BEEVILLELA VERNIA
00

1st Quarter7:00 pm
CALALLENZAPATA
00

1st Quarter7:00 pm
PHARR VALLEY VIEWTULOSO MIDWAY
00

1st Quarter7:00 pm
INGLESIDESINTON
00

1st Quarter7:00 pm
RIO GRANDE CITY GRULAHM KING
00

1st Quarter7:00 pm
ORANGE GROVEARANSAS PASS
00

1st Quarter7:00 pm
ST AUGUSTINEINCARNATE WORD
00

1st Quarter7:00 pm
SAN DIEGOBISHOP
00

1st Quarter7:00 pm
WEST OSOLONDON
00

1st Quarter7:00 pm
PROGRESOFALFURRIAS
00

1st Quarter7:00 pm
PALACIOSMATHIS
00

1st Quarter7:30 pm
BANQUETTEMONTE ALTO
00

1st Quarter7:30 pm
SANTA ROSAGEORGE WEST
00

1st Quarter7:30 pm
HEBRONVILLETAFT
00

1st Quarter7:30 pm
REFUGIOFREER
00

1st Quarter7:00 pm
SANTA MARIASKIDMORE TYNAN
00

1st Quarter7:00 pm
RIVIERA KAUFERTHREE RIVERS
00

1st Quarter7:00 pm
AGUA DULCEWOODSBORO
00

1st Quarter7:00 pm
BENAVIDESPARAIRIE LEA
00

1st Quarter7:00 pm
ARLINGTON HEIGHTSJUBILEE
00

1st Quarter7:00 pm
JOHN PAULAUSTIN HILL COUNTRY
00

1st Quarter7:30 pm
ANNAPOLISALLEN ACADEMY
00

