Friday Night Fever 2025 - Week 6 Football highlights and scores

2025 week 6 Game of the Week: Sinton vs. Calallen
Posted

It's week three of Friday Night Football! We have district and non-district games this week.

Below you'll find a list of scores from across the area.

FRIDAY NIGHT GAMES:

1st Quarter7:30 pm
WESLACO EASTFLOUR BLUFF
00

1st Quarter7:30 pm
ALICETULOSO-MIDWAY
00

1st Quarter7:00 pm
CC KINGCARROLL
00

1st Quarter7:00 pm
MOODYMILLER
00

1st Quarter7:00 pm
RAYG-P
00

1st Quarter7:30 pm
SINTONCALALLEN
00

1st Quarter7:00 pm
INGLESIDEBROWNWOOD
00

1st Quarter7:00 pm
HM KINGPHARR VALLEY VIEW
00

1st Quarter7:00 pm
ROBSTOWNCARRIZZO SPRINGS
00

1st Quarter7:00 pm
HALLETSVILLEROCKPORT FULTON
00

1st Quarter7:00 pm
ARANSAS PASSEDNA
00

1st Quarter7:00 pm
ORANGE GROVEWEST OSO
00

1st Quarter7:00 pm
MATHISLONDON
00

1st Quarter7:30 pm
HEBRONVILLEBANQUETTE
00

1st Quarter7:30 pm
GEORGE WESTMONTE ALTO
00

1st Quarter7:30 pm
TAFTODEM
00

1st Quarter7:30 pm
FREER PREMONT
00

1st Quarter7:00 pm
REFUGIORIVIERA KAUFER
00

1st Quarter7:00 pm
SKIDMORE-TYNANTHREE RIVERS
00

1st Quarter7:00 pm
AGUA DULCEINCARNATE WORD
00

1st Quarter7:30 pm
SCHERTZ JOHN PAULBEN BOLT
00

1st Quarter7:00 pm
COASTAL CHRISTIANBENAVIDES
00

1st Quarter
ARLINGTON HEIGHTSFORT BEND HOME SCHOOL
00

1st Quarter7:00 pm
ANNAPOLISSA LUTHERAN
00

SATURDAY NIGHT GAMES:

1st Quarter
HARLINGEN MARINEWOOODSBORO
00

