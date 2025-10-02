Friday Night Fever 2025 - Week 6 Football highlights and scores

It's week three of Friday Night Football! We have district and non-district games this week.
Below you'll find a list of scores from across the area.
FRIDAY NIGHT GAMES:
|1st Quarter
|7:30 pm
|WESLACO EAST
|FLOUR BLUFF
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|ALICE
|TULOSO-MIDWAY
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|CC KING
|CARROLL
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|MOODY
|MILLER
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|RAY
|G-P
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|SINTON
|CALALLEN
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|INGLESIDE
|BROWNWOOD
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|HM KING
|PHARR VALLEY VIEW
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ROBSTOWN
|CARRIZZO SPRINGS
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|HALLETSVILLE
|ROCKPORT FULTON
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ARANSAS PASS
|EDNA
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ORANGE GROVE
|WEST OSO
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|MATHIS
|LONDON
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|HEBRONVILLE
|BANQUETTE
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|GEORGE WEST
|MONTE ALTO
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|TAFT
|ODEM
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|FREER
|PREMONT
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|REFUGIO
|RIVIERA KAUFER
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|SKIDMORE-TYNAN
|THREE RIVERS
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|AGUA DULCE
|INCARNATE WORD
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|SCHERTZ JOHN PAUL
|BEN BOLT
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|COASTAL CHRISTIAN
|BENAVIDES
|0
|0
|1st Quarter
|ARLINGTON HEIGHTS
|FORT BEND HOME SCHOOL
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ANNAPOLIS
|SA LUTHERAN
|0
|0
SATURDAY NIGHT GAMES:
|1st Quarter
|HARLINGEN MARINE
|WOOODSBORO
|0
|0