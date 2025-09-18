Friday Night Fever 2025 - Week 4 Football highlights and scores

It's week three of Friday Night Football! We have district and non-district games this week.
Below you'll find a list of scores from across the area.
THURSDAY NIGHT GAMES:
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|LA JOYA
|ALICE
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|CARROLL
|CALALLEN
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|HM KING
|CC KING
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|ROBSTOWN
|MOODY
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|SA MCCOLLUM
|RAY
|0
|0
FRIDAY NIGHT GAMES:
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|FLOUR BLUFF
|DONNA
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|DONNA NORTH
|VET MEMORIAL
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|MILLER
|QUERO
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|SINTON
|G-P
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|BEEVILLE
|VICTORIA WEST
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|HEBRONVILLE
|TULOSO-MIDWAY
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|BANQUETTE
|INGLESIDE
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|ROCKPORT FULTON
|HOUSTON KINCAID
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|BISHOP
|LYFORD
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|FALFURRIAS
|RAYMONDVILLE
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|SAN DIEGO
|RIO HONDO
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|PROGRESO
|SANTA GERTRUDIS
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|GEORGE WEST
|SABINAL
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|ODEM
|SKIDMORE-TYNAN
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|YORKTOWN
|TAFT
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|BEN BOLT
|FREER
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|PREMONT
|AGUA DULCE
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|FLATONIA
|THREE RIVERS
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|WOODSBORO
|SANTA MARIA
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|ARLINGTON HEIGHTS
|ST AUGUSTINE
|39
|32
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|ANNAPOLIS
|VICTORIA HOME SCHOOL
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|JOHN PAUL
|BROOKS COLLEGIATE
|0
|0