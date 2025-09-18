Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Friday Night Fever 2025 - Week 4 Football highlights and scores

Calallen and Carroll ready for Game Night South Texas rematch
Friday Night Fever: Gregory-Portland visits Sinton in battle of undefeated powerhouses
It's week three of Friday Night Football! We have district and non-district games this week.

Below you'll find a list of scores from across the area.

THURSDAY NIGHT GAMES:

1ST QUARTER7:00 pm
LA JOYAALICE
00

1ST QUARTER7:00 pm
CARROLLCALALLEN
00

1ST QUARTER7:00 pm
HM KINGCC KING
00

1ST QUARTER7:30 pm
ROBSTOWNMOODY
00

1ST QUARTER7:30 pm
SA MCCOLLUMRAY
00

FRIDAY NIGHT GAMES:

1ST QUARTER7:00 pm
FLOUR BLUFFDONNA
00

1ST QUARTER7:00 pm
DONNA NORTHVET MEMORIAL
00

1ST QUARTER7:00 pm
MILLERQUERO
00

1ST QUARTER7:30 pm
SINTONG-P
00

1ST QUARTER7:00 pm
BEEVILLEVICTORIA WEST
00

1ST QUARTER7:30 pm
HEBRONVILLETULOSO-MIDWAY
00

1ST QUARTER7:00 pm
BANQUETTEINGLESIDE
00

1ST QUARTER7:00 pm
ROCKPORT FULTONHOUSTON KINCAID
00

1ST QUARTER7:00 pm
BISHOPLYFORD
00

1ST QUARTER7:00 pm
FALFURRIASRAYMONDVILLE
00

1ST QUARTER7:00 pm
SAN DIEGORIO HONDO
00

1ST QUARTER7:00 pm
PROGRESOSANTA GERTRUDIS
00

1ST QUARTER7:30 pm
GEORGE WESTSABINAL
00

1ST QUARTER7:30 pm
ODEMSKIDMORE-TYNAN
00

1ST QUARTER7:30 pm
YORKTOWNTAFT
00

1ST QUARTER7:30 pm
BEN BOLTFREER
00

1ST QUARTER7:30 pm
PREMONTAGUA DULCE
00

1ST QUARTER7:30 pm
FLATONIATHREE RIVERS
00

1ST QUARTER7:00 pm
WOODSBOROSANTA MARIA
00

1ST QUARTER7:00 pm
ARLINGTON HEIGHTS ST AUGUSTINE
3932

1ST QUARTER7:00 pm
ANNAPOLISVICTORIA HOME SCHOOL
00

1ST QUARTER7:00 pm
JOHN PAULBROOKS COLLEGIATE
00

