Flour Bluff volleyball sweeps Georgetown, advancing to second UIL State Championship in program history

KATY, Texas — Flour Bluff (37-10) may have been the underdogs going into the UIL 5A-DI volleyball State Semifinal against Georgetown (44-6), but the Lady Hornets' experience from their 2024 State Championship helped them overpower the Lady Eagles in a three set sweep (25-17, 25-22 and 25-20).
Coastal Bend Volleyball State Tournament History
- Flour Bluff (2026, 2024 5A-DI State Champions)
- Tuloso-Midway (2017-5A State Semifinals, 2016- 5A State Semifinals)
- Sinton (2011-3A State Semifinals)
- King (2010-5A State Semifinals)
- George West (2002-State Semifinals, 1993-State Runner-Up)
- Freer (1998-2A State Semifinals, 1994-2A State Champions, 1990-3A State Semifinals)
- Refugio (1986-2A State Runner-Up, 1985-3A State Champions, 1984, 3A State Semifinals, 1981 3A State Semifinals, 1980 3A State Runner-Up, 1972-2A State Champions, 1971-2A State Runner Semifinals, 1970 2A State Semifinals)
- Ben Bolt (1979-B State Runner-Up, 1978-B State Semifinals)
- Gregory-Portland (1975-3A State Runner-Up, 1972-3A State Champions, 1971-3A State Runner-Up, 1970-3A State Semifinals, 1968-3A State Runner-Up, 1967-2A State Runner-Up, 1966-2A State Champions)
- Banquete (1970-1A State Runner-Up, 1969-B State Semifinals, 1968-B State Runner-Up)