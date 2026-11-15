Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
1  WX Alert
KRIS 6 Sports

Flour Bluff volleyball sweeps Georgetown, advancing to second UIL State Championship in program history

Flour Bluff volleyball sweeps Georgetown, advances to second UIL State Championship in program history
Larissa Liska
Flour Bluff volleyball sweeps Georgetown, advances to second UIL State Championship in program history
Posted
and last updated
Add KRIS as a Google Preferred Source

KATY, Texas — Flour Bluff (37-10) may have been the underdogs going into the UIL 5A-DI volleyball State Semifinal against Georgetown (44-6), but the Lady Hornets' experience from their 2024 State Championship helped them overpower the Lady Eagles in a three set sweep (25-17, 25-22 and 25-20).

Coastal Bend Volleyball State Tournament History

  • Flour Bluff (2026, 2024 5A-DI State Champions)
  • Tuloso-Midway (2017-5A State Semifinals, 2016- 5A State Semifinals)
  • Sinton (2011-3A State Semifinals)
  • King (2010-5A State Semifinals)
  • George West (2002-State Semifinals, 1993-State Runner-Up)
  • Freer (1998-2A State Semifinals, 1994-2A State Champions, 1990-3A State Semifinals)
  • Refugio (1986-2A State Runner-Up, 1985-3A State Champions, 1984, 3A State Semifinals, 1981 3A State Semifinals, 1980 3A State Runner-Up, 1972-2A State Champions, 1971-2A State Runner Semifinals, 1970 2A State Semifinals)
  • Ben Bolt (1979-B State Runner-Up, 1978-B State Semifinals)
  • Gregory-Portland (1975-3A State Runner-Up, 1972-3A State Champions, 1971-3A State Runner-Up, 1970-3A State Semifinals, 1968-3A State Runner-Up, 1967-2A State Runner-Up, 1966-2A State Champions)
  • Banquete (1970-1A State Runner-Up, 1969-B State Semifinals, 1968-B State Runner-Up)
Flour Bluff volleyball sweeps Georgetown, advancing to second UIL State Championship in program history


Scorestreamad

Scorestream ad

Elections 2026