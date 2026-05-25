Coastal Bend baseball State Semifinal fifth round playoffs 2026 schedule, highlights and scores

CORPUS CHRISTI, Texas — 28 Coastal Bend high school baseball teams advanced to the UIL first round of playoffs. Now 2 have moved on to the State Semifinal fifth round. Calallen and London are looking to defend their UIL State Championship titles.
UIL 4A-DI
No. 1 Calallen vs. No. 8 Bullard
Game 1: Friday at 7 p.m. at To Be Determined
Game 2: Saturday at 5 p.m.
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after game 2
UIL 3A-DI
No. 2 London vs. No. 16 Huntington
Game 1: Thursday at 7 p.m. at Buda Johnson High School
Game 2: Friday at 7 p.m. at Buda Johnson High School
Game 3 (If Necessary): Saturday at 2 p.m. at Buda Johnson High School
Coastal Bend Baseball State Tournament History
Calallen - 2026, 2025 (State Champion), 2024 (State Runner-Up), 2011 (State Runner-Up), 2010 (State Runner-up), 2008 (State Champion), 2005 (State Champion), 2003 (State Semifinals), 2002 (State Runner-Up), 2000 (State Champion), 1999 (State Runner-Up), 1998 (State Runner-Up), 1996 (State Semifinals), 1995 (State Semifinals), 1993 (State Semifinals)
London - 2026, 2025 (State Champion), 2024 (State Semifinals), 2023 (State Semifinals), 2022 (State Champion), 2021 (State Runner-Up)
Orange Grove - 2025, 1994 (State Champion)
Sinton - 2023 (State Semifinals), 2022 (State Champion), 2021 (State Semifinals), 2017 (State Semifinals), 2014 (State Semifinals), 2007 (State Semifinals), 2003 (State Runner-up), 2002 (State Champion), 1999 (State Semifinals), 1989 (State Champion), 1988 (State Champion), 1975 (State Runner-up)
Incarnate Word Academy - 2019 (State Runner-Up), 2003 (State Semifinals), 2001 (State Semifinals), 2000 (State Semifinals), 1999 (State Semifinals), 1998 (State Runner-Up)
Veterans Memorial - 2018 (State Semifinals)
Moody - 2017 (State Semifinals), 2013 (State Runner-Up), 2009 (State Runner-Up), 2007 (State Champion), 2006 (State Semifinals), 2004 (State Champion), 2003 (State Semifinals), 2000 (State Runner-Up), 1997 (State Semifinals), 1995 (State Semifinals), 1994 (State Runner-Up) 1983 (State Runner-Up), 1978 (State Semifinals)
Banquete - 2016 (State Semifinals)
Bishop - 2015 (State Runner-Up)
Carroll - 2012 (State Semifinals), 2011 (State Semifinals), 2010 (State Champion), 1993 (State Semifinals), 1989 (State Runner-Up), 1972 (State Semifinals), 1962 (State Semifinals)
St. John Paul II - 2012 (TAPPS State Semifinals), 2011 (TAPPS State Champion), 2010 (TAPPS State Champion)
Robstown - 2011 (State Semifinals), 1992 (State Champion), 1991 (State Champion), 1990 (State Runner-Up), 1988 (State Semifinals), 1987 (State Semifinals)
Falfurrias - 2006 (State Runner-Up), 1993 (State Runner-Up), 1991 (State Champion)
Santa Gertrudis Academy - 1999 (State Runner-Up)
Freer - 1990 (State Champion)
Three Rivers - 1987 (State Semifinals)
Riviera Kaufer - 1986 (State Champion), 1985 (State Champion), 1982 (State Semifinals), 1979 (State Champion)
Odem - 1984 (State Champion)
Alice - 1970 (State Semifinals)
King - 1967 (State Champion)
Solomon Coles - 1965 (PVIL State Champion)
Corpus Christi Academy - 1957 (TCIL State Champion)
Miller - 1951