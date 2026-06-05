Calallen's early lead falls, Pleasant Grove wins 2-1 in UIL 4A-DI State Championship rematch

ROUND ROCK, Texas — The Calallen Wildcats (38-3) fell short of defending their UIL 4A-DI baseball State Championship, while Texarkana Pleasant Grove (39-4) got their revenge by winning 2-1 at Dell Diamond in Round Rock on Friday.
The Wildcats scored first in the top of the second, senior Aiden Flores hit a grounder to fielder's choice. Out was taken at second, while Flores was safe and Colter Portales was able to score for the 1-0 lead.
The game was all defense for the majority, but Pleasant Grove finally broke through in the bottom of the seventh. Blue Rose's chopper up the middle brought home Christian May for the game-tying run. Then a passed ball led to Walker Wright walking it off for the 2-1 victory.
Calallen senior lefty pitcher Coll Carroll was dominant on the mound striking out 11 batters, while only allowing 2 hits, 2 runs and 4 walks through 7 innings.
"I was pitching knowing I had a great defense behind my back," Carroll said. "I mean, every moment I knew that they would make a play for me."
On the official UIL State roster the Calallen Wildcats graduate 11 seniors, which is 7 of their starters.
"They're everything a coach dreams of having as players, and their work ethic is unmatched by anybody, and you know they're a great group of kids on top of it.," said Calallen baseball head coach Steve Chapman.
The Wildcats end their season with a (38-3) record.
Coastal Bend Baseball State Tournament History
Calallen - 2026 (State Runner-Up), 2025 (State Champion), 2024 (State Runner-Up), 2011 (State Runner-Up), 2010 (State Runner-up), 2008 (State Champion), 2005 (State Champion), 2003 (State Semifinals), 2002 (State Runner-Up), 2000 (State Champion), 1999 (State Runner-Up), 1998 (State Runner-Up), 1996 (State Semifinals), 1995 (State Semifinals), 1993 (State Semifinals)
London - 2026 (State Runner-Up), 2025 (State Champion), 2024 (State Semifinals), 2023 (State Semifinals), 2022 (State Champion), 2021 (State Runner-Up)
Orange Grove - 2025, 1994 (State Champion)
Sinton - 2023 (State Semifinals), 2022 (State Champion), 2021 (State Semifinals), 2017 (State Semifinals), 2014 (State Semifinals), 2007 (State Semifinals), 2003 (State Runner-up), 2002 (State Champion), 1999 (State Semifinals), 1989 (State Champion), 1988 (State Champion), 1975 (State Runner-up)
Incarnate Word Academy - 2019 (State Runner-Up), 2003 (State Semifinals), 2001 (State Semifinals), 2000 (State Semifinals), 1999 (State Semifinals), 1998 (State Runner-Up)
Veterans Memorial - 2018 (State Semifinals)
Moody - 2017 (State Semifinals), 2013 (State Runner-Up), 2009 (State Runner-Up), 2007 (State Champion), 2006 (State Semifinals), 2004 (State Champion), 2003 (State Semifinals), 2000 (State Runner-Up), 1997 (State Semifinals), 1995 (State Semifinals), 1994 (State Runner-Up) 1983 (State Runner-Up), 1978 (State Semifinals)
Banquete - 2016 (State Semifinals)
Bishop - 2015 (State Runner-Up)
Carroll - 2012 (State Semifinals), 2011 (State Semifinals), 2010 (State Champion), 1993 (State Semifinals), 1989 (State Runner-Up), 1972 (State Semifinals), 1962 (State Semifinals)
St. John Paul II - 2012 (TAPPS State Semifinals), 2011 (TAPPS State Champion), 2010 (TAPPS State Champion)
Robstown - 2011 (State Semifinals), 1992 (State Champion), 1991 (State Champion), 1990 (State Runner-Up), 1988 (State Semifinals), 1987 (State Semifinals)
Falfurrias - 2006 (State Runner-Up), 1993 (State Runner-Up), 1991 (State Champion)
Santa Gertrudis Academy - 1999 (State Runner-Up)
Freer - 1990 (State Champion)
Three Rivers - 1987 (State Semifinals)
Riviera Kaufer - 1986 (State Champion), 1985 (State Champion), 1982 (State Semifinals), 1979 (State Champion)
Odem - 1984 (State Champion)
Alice - 1970 (State Semifinals)
King - 1967 (State Champion)
Solomon Coles - 1965 (PVIL State Champion)
Corpus Christi Academy - 1957 (TCIL State Champion)
Miller - 1951