Sinton grad Blake Mitchell earns MLB All-Star Futures Game roster spot

CORPUS CHRISTI, Texas — Sinton 2023 grad Blake Mitchell has been named to his first MLB All-Star Futures Game, which highlights top prospects across the Minor League. Mitchell is one of 50 players selected for the showcase, featuring 39 players coming from MLB Pipeline's Top 100 Prospects list. The catcher will play for the American League.
Mitchell has had a successful season so far with the High-A Quad City River Bandits. In 74 games played he's totaled 15 home runs, 45 RBI, 62 runs and 53 hits.
Mitchell is one of two Royals organization players selected for the Futures Game. He joins right handed pitcher Kendry Chourio. The game is scheduled for Sunday, July 12 at 11 a.m. Fans can watch it live on NBC KRIS 6.
MLB All-Star Futures Game Selections
Angels: Tyler Bremner, RHP (No. 1/MLB No. 45); Nelson Rada, OF (No. 2)
Astros: Kevin Alvarez, OF (No. 1/MLB No. 69); +Xavier Neyens, 3B/SS (No. 2/MLB No. 88)
Athletics: Leo De Vries, SS (No. 1/MLB No. 2); Jamie Arnold, LHP (No. 2/MLB No. 25)
Blue Jays: JoJo Parker, SS (No. 1/MLB No. 27); Nolan Perry, RHP (TOR No. 3/MLB No. 100)
Braves: Cam Caminiti, LHP (No. 1/MLB No. 44)
Brewers: Jesús Made, SS (No. 1/MLB No. 1); Luis Peña, INF (No. 2/MLB No. 18)
Cardinals: Rainiel Rodriguez, C (No. 1/MLB No. 12); Liam Doyle, LHP (No. 2/MLB No. 22)
Cubs: Josiah Hartshorn, OF/1B (No. 3/MLB No. 78); Mason McGwire, RHP (No. 30)
Diamondbacks: Kayson Cunningham, SS (No. 2/MLB No. 72)
Dodgers: Josue De Paula, OF (No. 1/MLB No. 4); Mike Sirota, OF (No. 2/MLB No. 11)
Giants: Gavin Kilen, SS/2B (No. 4); Dakota Jordan, OF (No. 5)
Guardians: Ralphy Velazquez, 1B/OF (No. 1/MLB No. 37); ^Cooper Ingle, C/OF (No. 3/MLB No. 62)
Mariners: Kade Anderson, LHP (No. 1/MLB No. 5); Ryan Sloan, RHP (No. 2/MLB No. 8)
Marlins: Karson Milbrandt, RHP (No. 4/MLB No. 76)
Mets: Ryan Clifford, 1B/OF (No. 2)
Nationals: Eli Willits, SS (No. 1/MLB No. 3); Miguel Sime Jr., RHP (No. 17)
Orioles: Ike Irish, OF/1B (No. 2/MLB No. 83); Joseph Dzierwa, LHP (No. 12)
Padres: Ethan Salas, C (No. 1/MLB No. 33); Kash Mayfield, LHP (No. 4)
Phillies: Gage Wood, RHP (No. 2/MLB No. 53); Wen-Hui Pan, RHP (No. 12)
Pirates: Seth Hernandez, RHP (No. 1/MLB No. 6); Edward Florentino, OF/1B (No. 2/MLB No. 30)
Rangers: Caden Scarborough, RHP (No. 2/MLB No. 65)
Rays: Theo Gillen, OF (No. 1/MLB No. 9); Nathan Flewelling, C (No. 2/MLB No. 75)
Red Sox: Franklin Arias, SS (No. 1/MLB No. 7); Anthony Eyanson, RHP (No. 2/MLB No. 54)
Reds: Alfredo Duno, C (No. 1/MLB No. 24)
Rockies: Charlie Condon, 1B/OF (No. 2/MLB No. 64); Roldy Brito, OF/2B (No. 3/MLB No. 71)
Royals: Kendry Chourio, RHP (No. 1/MLB No. 68); Blake Mitchell, C (No. 3)
Tigers: +Max Anderson, 2B/3B (No. 4); Thayron Liranzo, C/1B (No. 5)Twins: +Walker Jenkins, OF (No. 1/MLB No. 14); *Kaelen Culpepper, SS (No. 2/MLB No. 32)*
White Sox:** Caleb Bonemer, 3B/SS (No. 1/MLB No. 16)
Yankees: *George Lombard Jr., SS (No.1/MLB No. 20); *Carlos Lagrange, RHP (No. 4/MLB No. 84); +Ben Grable, RHP (NR)
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