Friday Night Fever 2025 - Week 11 Football highlights and scores
Posted
THURSDAY NIGHT GAMES
|1st Quarter
|7:00 pm
|ORANGE GROVE
|LONDON
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|AGUA DULCE
|LA VILLA
|0
|0
________________________________________________________________
FRIDAY NIGHT GAMES
|1st Quarter
|7:00 pm
|VETERANS MEMORIAL
|FLOUR BLUFF
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ALICE
|ROMA
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|CARROLL
|MOODY
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|KING
|G-P
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|MILLER
|RAY
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|FLORESVILLE
|BEEVILLE
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|T-M
|ZAPATA
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ROBSTOWN
|CUERO
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ROCKPORT-FULTON
|SINTON
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ARANSAS PASS
|MATHIS
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|BISHOP
|FALFURRIAS
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|WEST OSO
|GOLIAD
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|SAN DIEGO
|LYFORD
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|SANTA GERTRUDIS
|RAYMONDVILLE
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|TAFT
|GEORGE WEST
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|HEBRONVILLE
|MONTE ALTO
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|SANTA ROSA
|ODEM
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|FREER
|SKIDMORE TYNAN
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|SANTA MARIA
|PREMONT
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|REFUGIO
|THREE RIVERS
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|WOODSBORO
|BEN BOLT
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|RUNGE
|BENAVIDES
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|INCARNATE WORD
|TCSACH
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ANNAPOLIS
|KINGWOOD COVENANT
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|JOHN PAUL
|BOERNE GENEVA
|0
|0
Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.