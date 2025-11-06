Local National Weather Sports Traffic Watch Now
High School Sports

Actions

Friday Night Fever 2025 - Week 11 Football highlights and scores

Playoff seeding on the line between Orange Grove and London on Game Night South Texas
KRIS 6
Playoff seeding on the line between Orange Grove and London on Game Night South Texas
Posted

THURSDAY NIGHT GAMES

1st Quarter7:00 pm
ORANGE GROVELONDON
00

1st Quarter7:00 pm
AGUA DULCELA VILLA
00

________________________________________________________________

FRIDAY NIGHT GAMES

1st Quarter7:00 pm
VETERANS MEMORIALFLOUR BLUFF
00

1st Quarter7:00 pm
ALICE ROMA
00

1st Quarter7:00 pm
CARROLLMOODY
00

1st Quarter7:00 pm
KINGG-P
00

1st Quarter7:00 pm
MILLERRAY
00

1st Quarter7:00 pm
FLORESVILLEBEEVILLE
00

1st Quarter7:00 pm
T-MZAPATA
00

1st Quarter7:00 pm
ROBSTOWNCUERO
00

GotW - Week 11.png

1st Quarter7:00 pm
ROCKPORT-FULTONSINTON
00

1st Quarter7:00 pm
ARANSAS PASSMATHIS
00

1st Quarter7:00 pm
BISHOPFALFURRIAS
00

1st Quarter7:00 pm
WEST OSO GOLIAD
00

1st Quarter7:00 pm
SAN DIEGOLYFORD
00

1st Quarter7:00 pm
SANTA GERTRUDISRAYMONDVILLE
00

1st Quarter7:00 pm
TAFTGEORGE WEST
00

1st Quarter7:00 pm
HEBRONVILLEMONTE ALTO
00

1st Quarter7:00 pm
SANTA ROSAODEM
00

1st Quarter7:00 pm
FREERSKIDMORE TYNAN
00

1st Quarter7:00 pm
SANTA MARIAPREMONT
00

1st Quarter7:00 pm
REFUGIOTHREE RIVERS
00

1st Quarter7:00 pm
WOODSBOROBEN BOLT
00

1st Quarter7:00 pm
RUNGEBENAVIDES
00

1st Quarter7:00 pm
INCARNATE WORDTCSACH
00

1st Quarter7:00 pm
ANNAPOLISKINGWOOD COVENANT
00

1st Quarter7:00 pm
JOHN PAULBOERNE GENEVA
00

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

-