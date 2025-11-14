Friday Night Fever 2025 - Bi-District playoff football highlights and scores

THURSDAY NIGHT GAMES
|Final Score
|7:00 pm @ Harry B. Orem Stadium
|Carroll
|Alamo Heights
|0
|60
FRIDAY NIGHT FEVER BI-DISTRICT PLAYOFFS: Carroll 0, Alamo Heights 60
|Final Score
|7:00 pm in Kenedy
|Three Rivers
|Ganado
|0
|55
FRIDAY NIGHT FEVER BI-DISTRICT PLAYOFFS: Three Rivers 0, Ganado 55
Final Score
|Final Score
|7:00 pm in Beeville
|Falls City
|Woodsboro
|42
|0
|Final Score
|7:00 pm in Kenedy
|Shiner
|Ben Bolt
|67
|6
|Final Score
|7:00 pm in Beeville
|Bishop
|Goliad
|7
|49
FRIDAY NIGHT FEVER BI-DISTRICT PLAYOFFS: Bishop 7, Goliad 49
|Final Score
|7:00 pm in Kenedy
|Freer
|Schulenburg
|36
|56
|Final Score
|7:00 pm in Beeville
|Woodsboro
|Falls City
|0
|42
|Final Score
|7:00 pm in Kenedy
|San Diego
|Edna
|7
|63
FRIDAY NIGHT FEVER BI-DISTRICT PLAYOFFS: San Diego 7, Edna 63
FRIDAY NIGHT GAMES
|1st Quarter
|7:00 pm at Hornet Stadium
|McAllen
|Flour Bluff
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at Richard Flores-Stadium
|Veterans Memorial
|Edinburg Vela
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at Ray Akins Wildcat Stadium
|Tivy
|Gregory-Portland
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at Buccaneer Stadium
|Victoria West
|Miller
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at Boerne High School Stadium
|Ray
|Boerne
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at Phil Danaher Stadium
|El Campo
|Calallen
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at Hebbronville
|Sinton
|Rio Grande City Grulla
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at Javelina Stadium
|Rockport-Fulton
|H.M. King
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at Cotton Picker Stadium
|Port Isabel
|Robstown
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at J. Lewis Boggus Stadium
|London
|Rio Hondo
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at Hawk Stadium
|Orange Grove
|Raymondville
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm in Pleasanton
|George West
|Karnes City
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm in Freer
|Odem
|Cotulla
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm in Poth
|Taft
|Poth
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm at Victoria Memorial Stadium
|Refugio
|Weimar
|0
|0
SATURDAY NIGHT
|1st Quarter
|7:00 pm at Victoria Memorial Stadium
|Bay City
|Tuloso-Midway
|0
|0
|1st Quarter
|5:00 pm
|Incarnate Word Academy
|Emery/Weiner School
|0
|0
|1st Quarter
|12:00 pm in Lubbock
|Annapolis Christian Academy
|Christ the King Cathedral
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|TEAM1
|0
|0
