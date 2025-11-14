Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Friday Night Fever 2025 - Bi-District playoff football highlights and scores

Longhorns player is all smiles on the sideline in Week 12 game
Posted
and last updated

THURSDAY NIGHT GAMES

Final Score7:00 pm @ Harry B. Orem Stadium
CarrollAlamo Heights
060
FRIDAY NIGHT FEVER BI-DISTRICT PLAYOFFS: Carroll 0, Alamo Heights 60

Final Score7:00 pm in Kenedy
Three RiversGanado
055
FRIDAY NIGHT FEVER BI-DISTRICT PLAYOFFS: Three Rivers 0, Ganado 55

Final Score

Final Score7:00 pm in Beeville
Falls CityWoodsboro
420

Final Score7:00 pm in Kenedy
ShinerBen Bolt
676

Final Score7:00 pm in Beeville
BishopGoliad
749
FRIDAY NIGHT FEVER BI-DISTRICT PLAYOFFS: Bishop 7, Goliad 49

Final Score7:00 pm in Kenedy
FreerSchulenburg
3656

Final Score7:00 pm in Beeville
WoodsboroFalls City
042

Final Score7:00 pm in Kenedy
San DiegoEdna
763
FRIDAY NIGHT FEVER BI-DISTRICT PLAYOFFS: San Diego 7, Edna 63

FRIDAY NIGHT GAMES

1st Quarter7:00 pm at Hornet Stadium
McAllenFlour Bluff
00

1st Quarter7:00 pm at Richard Flores-Stadium
Veterans MemorialEdinburg Vela
00

1st Quarter7:00 pm at Ray Akins Wildcat Stadium
TivyGregory-Portland
00

1st Quarter7:00 pm at Buccaneer Stadium
Victoria WestMiller
00

1st Quarter7:00 pm at Boerne High School Stadium
RayBoerne
00

1st Quarter7:00 pm at Phil Danaher Stadium
El CampoCalallen
00

1st Quarter7:00 pm at Hebbronville
SintonRio Grande City Grulla
00

1st Quarter7:00 pm at Javelina Stadium
Rockport-FultonH.M. King
00

1st Quarter7:00 pm at Cotton Picker Stadium
Port IsabelRobstown
00

1st Quarter7:00 pm at J. Lewis Boggus Stadium
LondonRio Hondo
00

1st Quarter7:00 pm at Hawk Stadium
Orange GroveRaymondville
00

1st Quarter7:30 pm in Pleasanton
George WestKarnes City
00

1st Quarter7:00 pm in Freer
OdemCotulla
00

1st Quarter7:00 pm in Poth
TaftPoth
00

1st Quarter7:00 pm at Victoria Memorial Stadium
RefugioWeimar
00

SATURDAY NIGHT

1st Quarter7:00 pm at Victoria Memorial Stadium
Bay CityTuloso-Midway
00

1st Quarter5:00 pm
Incarnate Word AcademyEmery/Weiner School
00

1st Quarter12:00 pm in Lubbock
Annapolis Christian AcademyChrist the King Cathedral
00

1st Quarter7:00 pm
TEAM1
00

