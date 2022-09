KRIS 6

Posted at 11:51 PM, Sep 20, 2022

The Skidmore-Tynan Lady Cats start UIL 2A District 28 play with a 3-0 victory over Yorktown. SCORES

Flour Bluff 3, King 0

Gregory-Portland 3, Victoria East 0

Calallen 3, Alice 0

Tuloso-Midway 3, Robstown 0

Rockport-Fulton 3, West Oso 1

Goliad 3, Mathis 0

Taft 2, Aransas Pass 3

Yorktown 0, Skidmore-Tynan 3 (25-17, 25-14, 25-23)

Kenedy 3, Refugio 1 (25-20, 24-26, 23-25, 22-25)

Woodsboro 3, Bloomington 0 (25-14, 25-15, 25-7)

Incarnate Word Academy 3, Texas School for the Deaf 0

