Coastal Bend's UIL State track and field meet qualifiers in 2025

CORPUS CHRISTI, Texas — Coastal Bend high school track and field athletes have trained all year, and now the UIL State meet is this week. The meet starts with 3A and 4A on Thursday, 2A and 5A on Friday and wheelchair on Friday at the Mike A. Myers Track & Soccer Stadium at the University of Texas at Austin.

UIL 5A State Qualifiers

Temoc Zamora (Veterans Memorial): boys 110 meter hurdles, boys 300 meter hurdles

Brody Garcia (Veterans Memorial): boys high jump

Andrew Brown (Veterans Memorial): boys high jump

Trenton Garces (Flour Bluff): boys high jump

Tristen Grimes (Gregory-Portland): girls pole vault

Ryder Harrison (Gregory-Portland): boys pole vault

Kaitlyn Kilgore (Gregory-Portland): girls shot put

Kiana Lanton (Veterans Memorial): girls triple jump

UIL 4A State Qualifiers

Bianca Bosquez (Robstown): girls 3200 meter run

Eleanor "JB" Kazanjian (H.M. King Kingsville): girls 100 meter hurdles, girls 300 meter hurdles, girls long jump

Logann Wood (Rockport-Fulton): girls 100 meter hurdles

Jasiah Rivera (H.M. King Kingsville): boys 110 meter hurdles, boys 300 meter hurdles

Adyson Burton (Rockport-Fulton): girls 400 meter dash

Brian Rivas Jr. (Beeville): boys 400 meter dash

Mia Garcia (Beeville): girls discus

Shelby Lewis (Beeville): girls discus

Brookelynn Meador (Calallen): girls discus

Trinity Anscombe (Robstown): girls long jump

Jayden McCoy (Tuloso-Midway): boys long jump

Kyra Davis (Beeville): girls shot put

Nathan Edlin (Ingleside): boys shot put

Shawn Burdick (Tuloso-Midway): boys shot put

UIL 3A State Qualifiers

Jose Barrera (San Diego): boys 800 meter run, boys 1600 meter run

Sam O'Neil (George West): boys 110 meter hurdles

Orange Grove girls 4x200 meter relay (Kinleigh Carr, Rylee Freitag, Mia Garza, Jackie Ponton, Alaina Gonzalez, Gabriella Salazar, Alyssa Soto and Katie Thompson)

Sebastian Alvarez (Santa Gertrudis Academy): boys 400 meter dash

Thana Hernandez (George West): girls high jump

Blas Villarreal (Banquete): boys high jump, boys long jump

UIL 2A State Qualifiers

Refugio boys 4x100 meter relay ( Jordan King, Mikel Brown, Karson Herring, Fabian Garcia, Zander Wills, Nehemiah Cavazos)

Carlie Mcclain (Refugio): girls 100 meter dash, girls 200 meter dash

Jazmyn Howard (Refugio): girls 100 meter dash, girls long jump

Refugio girls 4x200 meter relay (Jazmyn Howard, Carlie Mcclain, Caytlin Brown, Ja'zae-lynne Lewis, Caylee Collins, Shyanne Gutierrez)

Kalab Castillo (Agua Dulce): boys 300 meter hurdles

Refugio girls 4x400 meter relay (Aiyanna Brown, Ja'zae-lynne Lewis, Caylee Collins, Jazmyn Howard, Shyanne Gutierrez, Adrianna Lara)

Ciara Tilley (Refugio): girls discus, girls shot put

Kolton Taylor (Refugio): boys discus

Darius Elizalde (Ben Bolt): boys long jump

Jordan King (Refugio): boys shot put

UIL Wheelchair State Qualifiers

Sara Flores (Veterans Memorial): girls 100 meter dash, girls 400 meter dash and girls shot put

