Friday Night Fever 2026 - Week 2 Coastal Bend football

THURSDAY
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FRIDAY
|7:00P
|LONDON
|BEEVILLE JONES
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|7:00P
|WOODSBORO
|JOHN PAUL II
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|7:00P
|MOODY
|PSJA SOUTHWEST
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|IWA
|BISHOP REICHER CATHOLIC
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|7:00P
|INGLESIDE
|ARANSAS PASS
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|7:00P
|ANNAPOLIS CHRISTIAN
|BRUNI
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|7:00P
|MILLER
|VETERANS MEMORIAL
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|7:00P
|ALEXANDER
|GREGORY-PORTLAND
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|7:00P
|SANTA GERTRUDIS
|HEBBRONVILLE
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|YORKTOWN
|SKIDMORE-TYNAN
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|7:30P
|TULOSO-MIDWAY
|ROCKPORT-FULTON
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|7:30P
|SHINER
|ORANGE GROVE
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|FI7:30PAL
|THREE RIVERS
|SABINAL
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|7:30P
|LAREDO LBJ
|FLOUR BLUFF
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|SCHULENBURG
|REFUGIO
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|7:30P
|MARINE MILITARY ACADEMY
|BANQUETTE
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