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Friday Night Fever 2026 - Week 2 Coastal Bend football

Friday Night Fever
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Friday Night Fever
Friday Night Fever
Posted

THURSDAY

7:00P
KINGRAY
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FRIDAY

7:00P
LONDONBEEVILLE JONES
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7:00P
WOODSBOROJOHN PAUL II
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7:00P
BEN BOLTPROGRESO
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7:00P
MOODYPSJA SOUTHWEST
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7:00P
IWABISHOP REICHER CATHOLIC
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7:00P
INGLESIDEARANSAS PASS
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7:00P
ANNAPOLIS CHRISTIANBRUNI
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7:00P
ODEMTAFT
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7:00P
ALICEROBSTOWN
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7:00P
MILLERVETERANS MEMORIAL
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7:00P
SINTONHM KING
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7:00P
ALEXANDERGREGORY-PORTLAND
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7:00P
SANTA GERTRUDISHEBBRONVILLE
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7:00P
SAN DIEGOLYTLE
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7:30P
GEORGE WESTMATHIS
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7:30P
CARROLLCALALLEN
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7:30P
YORKTOWNSKIDMORE-TYNAN
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7:30P
TULOSO-MIDWAYROCKPORT-FULTON
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7:30P
SHINERORANGE GROVE
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7:30P
BISHOPWEST OSO
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FI7:30PAL
THREE RIVERSSABINAL
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7:30P
AGUA DULCEFREER
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7:30P
LAREDO LBJFLOUR BLUFF
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SCHULENBURGREFUGIO
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7:30P
FALFURRIASPREMONT
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7:30P
MARINE MILITARY ACADEMYBANQUETTE
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