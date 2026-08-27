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Friday Night Fever 2026 - Week 1

Friday Night Fever
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Friday Night Fever
Friday Night Fever
Posted

THURSDAY

FINAL
JOHN PAUL IIKAUFER
7

FINAL
GREGORY-PORTLANDCARROLL
00

FINAL
RAY
ROBSTOWN
025

FINAL
CALALLENHM KING
00

_____________________________________________________

FRIDAY

7:00PM
WOODSBOROBLOOMINGTON
00

7:00PM
VELAVETERANS MEMORIAL
00

7:00PM
LYFORDFALFURRIAS
00

7:00PM
MATHISSTOCKDALE
00

7:00PM
ROBSTOWNBISHOP
00

7:00PM
FREERSANTA MARIA
2045

7:00PM
TAFTKARNES CITY
00

7:00PM
BENAVIDESARLINGTON HEIGHTS CHRISTIAN
00

7:00PM
SKIDMORE-TYNANBEN BOLT
00

7:00PM
DEVINESAN DIEGO
00

7:00PM
GOLIADROCKPORT-FULTON
00

7:00PM
ANNAPOLIS CHRISTIANRUNGE
00

7:00PM
INGLESIDECC KING
00

7:00PM
SAINT MARY'S HALLIWA
00

7:30PM
SANTA GERTRUDISWEST OSO
00

7:30PM
MONTE ALTOAGUA DULCE
00

7:30PM
BANQUETTEODEM
00

7:30PM
MILLERFLOUR BLUFF
00

7:30PM
SINTONTULOSO-MIDWAY
00

7:30PM
BEEVILLE JONESALICE
00

7:30PM
PREMONTTHREE RIVERS
00

7:30PM
ARANSAS PASSPOTH
00

7:30PM
JOHN PAUL IIPETTUS
00

7:30PM
ORANGE GROVELONDON
00

7:30PM
REFUGIOGEORGE WEST
00

Scorestreamad

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