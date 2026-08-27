Friday Night Fever 2026 - Week 1

THURSDAY
|FINAL
|GREGORY-PORTLAND
|CARROLL
|0
|0
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FRIDAY
|7:00PM
|WOODSBORO
|BLOOMINGTON
|0
|0
|7:00PM
|VELA
|VETERANS MEMORIAL
|0
|0
|7:00PM
|FREER
|SANTA MARIA
|20
|45
|7:00PM
|BENAVIDES
|ARLINGTON HEIGHTS CHRISTIAN
|0
|0
|7:00PM
|SKIDMORE-TYNAN
|BEN BOLT
|0
|0
|7:00PM
|GOLIAD
|ROCKPORT-FULTON
|0
|0
|7:00PM
|ANNAPOLIS CHRISTIAN
|RUNGE
|0
|0
|7:00PM
|SAINT MARY'S HALL
|IWA
|0
|0
|7:30PM
|SANTA GERTRUDIS
|WEST OSO
|0
|0
|7:30PM
|MONTE ALTO
|AGUA DULCE
|0
|0
|7:30PM
|MILLER
|FLOUR BLUFF
|0
|0
|7:30PM
|SINTON
|TULOSO-MIDWAY
|0
|0
|7:30PM
|BEEVILLE JONES
|ALICE
|0
|0
|7:30PM
|PREMONT
|THREE RIVERS
|0
|0
|7:30PM
|JOHN PAUL II
|PETTUS
|0
|0
|7:30PM
|ORANGE GROVE
|LONDON
|0
|0
|7:30PM
|REFUGIO
|GEORGE WEST
|0
|0