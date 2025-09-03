Friday Night Fever 2025 - Week 2 Football highlights and scores

It's week two of Friday Night Football! We have district and non-district games this week.
Below you'll find a list of scores from across the area.
THURSDAY NIGHT GAMES:
|1st Quarter
|7:00 pm
|CARROLL
|VETERANS MEMORIAL
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ROBSTOWN
|SA EDISON
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|REFUGIO
|LONDON
|0
|0
FRIDAY NIGHT GAMES:
|1st Quarter
|7:30 pm
|FLOUR BLUFF
|SA MARSHALL
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|ALICE
|CALALLEN
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|KING
|BRACKENRIDGE
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|MILLER
|SEGUIN
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|CIGARROA
|MOODY
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|TULOSO-MIDAY
|RAY
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|G-P
|ALEXANDER
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ORANGE GROVE
|BEEVILLE
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ARANSAS PASS
|INGLESIDE
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|HM KING
|SA HIGHLANDS
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|SAN DIEGO
|ROCKPORT FULTON
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|SINTON
|CALHOUN
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|TAFT
|WEST OSO
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|FALFURRIAS
|ODEM
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|GEORGE WEST
|MATHIS
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|YORKTOWN
|BANQUETE
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|HEBBRONVILLE
|SANTA GERTRUDIS
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|FREER
|AGUA DULCE
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|JOHN PAUL
|PREMONT
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|KENEDY
|SKIDMORE-TYNAN
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|NIXON SMILEY
|THREE RIVERS
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|BEN BOLT
|MONTE ALTO
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|CHARLOTTE
|WOODSBORO
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ARLINGTON HEIGHTS
|VICTORIA HOME SCHOOL
|0
|0
|1st Quarter
|7:00 pm
|ANNAPOLIS
|COASTAL CHRISTIAN
|0
|0
SATURDAY NIGHT GAMES:
|1st Quarter
|11:00 am
|BISHOP
|BROWNSVILLE PACE
|0
|0
|1st Quarter
|7:30 pm
|JUBILEE
|BENAVIDES
|0
|0
|1st Quarter
|10:30 am
|JLVUP
|INCARNATE WORD
|0
|0