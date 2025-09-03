Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Friday Night Fever 2025 - Week 2 Football highlights and scores

KRIS 6
Posted

It's week two of Friday Night Football! We have district and non-district games this week.

Below you'll find a list of scores from across the area.

THURSDAY NIGHT GAMES:

1st Quarter7:00 pm
CARROLLVETERANS MEMORIAL
00

1st Quarter7:00 pm
ROBSTOWNSA EDISON
00

1st Quarter7:00 pm
REFUGIOLONDON
00

FRIDAY NIGHT GAMES:

1st Quarter7:30 pm
FLOUR BLUFFSA MARSHALL
00

1st Quarter7:30 pm
ALICECALALLEN
00

1st Quarter7:00 pm
KINGBRACKENRIDGE
00

1st Quarter7:00 pm
MILLERSEGUIN
00

1st Quarter7:00 pm
CIGARROAMOODY
00

1st Quarter7:00 pm
TULOSO-MIDAYRAY
00

1st Quarter7:30 pm
G-PALEXANDER
00

1st Quarter7:00 pm
ORANGE GROVEBEEVILLE
00

1st Quarter7:00 pm
ARANSAS PASSINGLESIDE
00

1st Quarter7:00 pm
HM KINGSA HIGHLANDS
00

1st Quarter7:00 pm
SAN DIEGOROCKPORT FULTON
00

1st Quarter7:00 pm
SINTONCALHOUN
00

1st Quarter7:00 pm
TAFTWEST OSO
00

1st Quarter7:30 pm
FALFURRIASODEM
00

1st Quarter7:30 pm
GEORGE WESTMATHIS
00

1st Quarter7:00 pm
YORKTOWNBANQUETE
00

1st Quarter7:30 pm
HEBBRONVILLESANTA GERTRUDIS
00

1st Quarter7:30 pm
FREERAGUA DULCE
00

1st Quarter7:30 pm
JOHN PAULPREMONT
00

1st Quarter7:30 pm
KENEDYSKIDMORE-TYNAN
00

1st Quarter7:30 pm
NIXON SMILEYTHREE RIVERS
00

1st Quarter7:30 pm
BEN BOLTMONTE ALTO
00

1st Quarter7:30 pm
CHARLOTTEWOODSBORO
00

1st Quarter7:00 pm
ARLINGTON HEIGHTSVICTORIA HOME SCHOOL
00

1st Quarter7:00 pm
ANNAPOLISCOASTAL CHRISTIAN
00

SATURDAY NIGHT GAMES:

1st Quarter11:00 am
BISHOPBROWNSVILLE PACE
00

1st Quarter7:30 pm
JUBILEEBENAVIDES
00

1st Quarter10:30 am
JLVUPINCARNATE WORD
00

