Coastal Bend volleyball Regional Semifinal third round playoffs 2026

CORPUS CHRISTI, Texas — Texas high school volleyball enters the third round of UIL playoffs. 8 teams will represent the Coastal Bend. There were 13 teams still in the playoffs the round before.
UIL 5A-DI
Flour Bluff vs. Smithson Valley on Friday, Nov. 6 at 6 p.m. in Cuero
UIL 3A-DI
Sinton vs. Ingram Moore on Thursday, Nov. 5 at 6 p.m. at Pleasanton
Orange Grove vs. Goliad on Friday, Nov. 6 at 6 p.m. at Rockport-Fulton
UIL 3A-DII
George West vs. Poth on Friday, Nov. 6 at 5:30 p.m. at Pleasanton
Santa Gertrudis Academy vs. Stockdale on Thursday, Nov. 5 at 6:30 p.m. at Beeville
UIL 2A-DI
Skidmore-Tynan vs. Stacey on Thursday, Nov. 5 at 7 p.m. at Nixon-Smiley
UIL 2A-DII
Freer vs. Flatonia on Thursday, Nov. 5 at 7 p.m. at Floresville
Agua Dulce vs. Shiner on Thursday, Nov. 5 at 6 p.m. at Woodsboro