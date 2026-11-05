Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
KRIS 6 Sports

Coastal Bend volleyball Regional Semifinal third round playoffs 2026

Orange Grove sophomore Maison Migura celebrates win over Carroll volleyball
Larissa Liska
Orange Grove sophomore Maison Migura celebrates win over Carroll volleyball
Posted
Add KRIS as a Google Preferred Source

CORPUS CHRISTI, Texas — Texas high school volleyball enters the third round of UIL playoffs. 8 teams will represent the Coastal Bend. There were 13 teams still in the playoffs the round before.

UIL 5A-DI

Flour Bluff vs. Smithson Valley on Friday, Nov. 6 at 6 p.m. in Cuero

UIL 3A-DI

Sinton vs. Ingram Moore on Thursday, Nov. 5 at 6 p.m. at Pleasanton

Orange Grove vs. Goliad on Friday, Nov. 6 at 6 p.m. at Rockport-Fulton

UIL 3A-DII
George West vs. Poth on Friday, Nov. 6 at 5:30 p.m. at Pleasanton

Santa Gertrudis Academy vs. Stockdale on Thursday, Nov. 5 at 6:30 p.m. at Beeville

UIL 2A-DI

Skidmore-Tynan vs. Stacey on Thursday, Nov. 5 at 7 p.m. at Nixon-Smiley

UIL 2A-DII

Freer vs. Flatonia on Thursday, Nov. 5 at 7 p.m. at Floresville

Agua Dulce vs. Shiner on Thursday, Nov. 5 at 6 p.m. at Woodsboro


Scorestreamad

Scorestream ad

Elections 2026