Coastal Bend volleyball Area second round playoff schedule 2025

CORPUS CHRISTI, Texas — Coastal Bend volleyball teams are in the second round of playoffs. Checkout the UIL Area matchups and schedule.
UIL 5A-DI
Flour Bluff vs. Edinburg Vela on Tuesday at 6 p.m. at Kingsville High School
Veterans Memorial vs. McAllen on Tuesday at 6 p.m. at McAllen High
UIL 5A-DII
Gregory-Portland vs. Sharyland Pioneer
UIL 4A-DI
Needville vs. Calallen on Tuesday at 5 p.m. at Cuero
Calhoun vs. Tuloso-Midway on Tuesday at 7 p.m. at Rockport-Fulton High School
UIL 3A-DI
London vs. Raymondville on Tuesday at 6 p.m. at Riviera
Orange Grove vs. Progreso on Monday at 6:30 p.m. at Riviera
UIL 3A-DII
Santa Gertrudis Academy vs. Vanguard on Tuesday at 6:30 p.m. at Premont
Hebbronville vs. Lyford on Tuesday at 7 p.m. at Bishop
UIL 2A-DI
Johnson City vs. Skidmore-Tynan on Tuesday at 6 p.m. at Pleasanton
Sonora vs. Refugio
UIL 2A-DII
Harper vs. Agua Dulce on Tuesday at 6 p.m. at Falls City
Junction vs. Freer on Tuesday at 6 p.m. at Sabinal
TAPPS 4A Area Round
Incarnate Word Academy vs. Northland Christian on Tuesday at 6 p.m. Northland Christian