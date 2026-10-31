Coastal Bend volleyball Area second round playoffs 2026

CORPUS CHRISTI, Texas — Texas high school volleyball enters the second round of UIL playoffs. 13 teams will represent the Coastal Bend.
UIL 5A-DI
Flour Bluff vs. McAllen Memorial Tuesday, Nov. 2 at 5:30 p.m. at Falfurrias Junior High School
UIL 4A-DI
Calallen vs. Floresville on Monday, Nov 2 at 6 p.m. at Cuero High School
UIL 4A-DII
Tuloso-Midway vs. Navarro on Tuesday, Nov. 3 at 6 p.m. at Cuero High School
Beeville vs. Cuero on Tuesday, Nov. 3 at 6 p.m. at Rockport-Fulton High School
UIL 3A-DI
Sinton vs. IDEA Pharr on Monday, Nov. 2 at 6 p.m. at Riviera High School
Orange Grove vs. Lyford on Tuesday, Nov. 3 at 5:30 p.m. in Falfurrias
UIL 3A-DII
George West vs. IDEA Edinburg College Prep on Tuesday, Nov. 3 at 6:30 p.m. at Bishop High School
Santa Gertrudis Academy vs. IDEA Academy on Monday, Nov 2 at 7 p.m. at Premont High School
UIL 2A-DI
Banquete vs. Johnson City on Tuesday, Nov. 3 at 6:30 p.m. at Jourdanton High School
Skidmore-Tynan vs. Thorndale on Tuesday, Nov. 3 at 6 p.m. Luling High School
Taft vs. Stacey
UIL 2A-DII
Freer vs. Junction on Tuesday, Nov. 3 at 6 p.m. at Sabinal High School
Agua Dulce vs. Center Point on Tuesday, Nov. 3 at 6 p.m. at Kenedy High School