Coastal Bend softball Bi-District first round playoffs 2026 highlights, scores and schedule

CORPUS CHRISTI, Texas — At least 20 Coastal Bend softball teams will compete in the UIL Bi-District first round of playoffs this week. Calallen is looking to defend their UIL 4A-DI State Championship and chasing the first 4-peat in Texas high school history.
UIL 5A-DI
Veterans Memorial vs. Mission High
Game 1: Thursday at 7:30 p.m. at Cabaniss
Game 2: Friday at 5 p.m. at Mission High
Game 3 (If necessary): Friday at 7 p.m. at Mission High
Flour Bluff vs. La Joya Palmview
Game 1: Thursday at 6 p.m. at Flour Bluff
Game 2: Friday at 6 p.m. at La Joya Palmview
Game 3 (If necessary): Saturday at 11 a.m. at La Joya Palmview
UIL 5A-DII
Carroll vs. Roma
Game 1: Thursday at 5:30 p.m. at Cabaniss
Game 2: Friday at 6 p.m. at Roma
Game 3 (If necessary): Saturday at 2 p.m. at Cabaniss
Gregory-Portland/Moody vs. TBA (Tiebreaker on Monday, April 20 at 6 p.m. at Cabaniss, winner advances to playoffs)
UIL 4A-DI
Calallen vs. Pharr Valley View
One Game Only: Friday at 6 p.m. at Calallen
Tuloso-Midway vs. La Feria
One Game Only: Friday at 6 p.m. at Lyford
Rockport-Fulton vs. El Campo
Game 1: Thursday at 7 p.m. at El Campo
Game 2: Friday at 7 p.m. at Rockport-Fulton
Game 3 (If necessary): Saturday at 3 p.m. at Cuero
UIL 4A-DII
Sinton vs. Columbia
One Game Only: Friday at 6:30 p.m. at Columbia
Ingleside vs. Sweeny
Game 1: Wednesday at 6 p.m. at Sweeny
Game 2: Friday at 6 p.m. at Ingleside
Game 3 (If necessary): Saturday at 11 a.m. at Yoakum
Robstown vs. Rio Grande City Grulla
Game 1: Friday at 6:30 p.m. at La Grulla
Game 2: Saturday at noon at Robstown
Game 3 (If necessary): 30 minutes after Game 2
UIL 3A-DI
West Oso vs. Bishop or London (Tiebreaker on Monday at 6:30 p.m. at London, both teams make playoffs)
UIL 3A-DII
Santa Gertrudis Academy vs. George West
Game 1: Thursday at 5 p.m. at Alice
Game 2: Thursday 30 minutes after Game 1
Game 3 (If necessary): Friday at 7:30 p.m. at Alice
UIL 2A-DI
Refugio vs. Flatonia
Game 1: Thursday at 6 p.m. at Flatonia
Game 2: Friday at 6 p.m at Refugio
Game 3 (If necessary): Saturday at 3 p.m. at Harlandale Memorial Stadium in San Antonio
UIL 2A-DII
Woodsboro vs. Weimar
Game 1: Thursday at 6 p.m. at Ganado
Game 2: Friday at 7:30 p.m. at Karnes City
Game 3 (If necessary): Saturday at 11 a.m. at Ganado
Agua Dulce vs. Shiner
Game 1: Thursday at 5 p.m. at Karnes City
Game 2: 30 minutes after Game 1 at Karnes City
Game 3 (If necessary): Friday at 5 p.m. at Karnes City
Riviera vs. loser of Three Rivers/Charlotte (Tiebreaker on Monday at 6 p.m. in Three Rivers, both teams make playoffs)
TAPPS Division III Area
Incarnate Word Academy vs. St. Francis
One Game Only: Thursday at 5 p.m. at the IWA Softball Field at Evelyn Price Park