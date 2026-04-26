Coastal Bend softball Area second round playoffs 2026 highlights, scores and schedule

CORPUS CHRISTI, Texas — 28 Coastal Bend softball teams competed in the UIL Bi-District first round of playoffs. Now 16 will play in the Area second round. Calallen is looking to defend their UIL 4A-DI State Championship and chasing the first 4-peat in Texas high school softball history.
UIL 5A-DI
Veterans Memorial vs. PSJA North
Game 1: Thursday at 7 p.m. at Cabaniss
Game 2: Saturday at 2 p.m. at PSJA North
Game 3 (If Necessary): Saturday at 4 p.m. at PSJA North
Flour Bluff vs. Harlingen South
To Be Determined
UIL 5A-DII
Carroll vs. Edcouch Elsa
To Be Determined
Moody vs. McAllen
To Be Determined
UIL 4A-DI
Calallen vs. Needville
One Game Only: Friday at 6:30 p.m. at Yoakum
Tuloso-Midway vs. El Campo
To Be Determined
UIL 4A-DII
Ingleside vs. Robstown
Game 1: Wednesday at 11 a.m. at Gregory-Portland
Game 2: Thursday at 7 p.m. at Gregory-Portland
Game 3 (If Necessary): Saturday at 11 a.m. at Gregory-Portland
UIL 3A-DI
Bishop vs. Rio Hondo
One Game Only: Thursday at 7 p.m. in Bishop
London vs. Raymondville
Game 1: Thursday at To Be Determined
Game 2: 30 minutes after Game 1
Game 3 (If Necessary): To Be Determined
UIL 3A-DII
Santa Gertrudis Academy vs. Lyford
One Game Only: Wednesday at 6:30 p.m. at Lyford
San Diego vs. Hebbronville
To Be Determined
UIL 2A-DI
Riviera-Kaufer vs. Flatonia
Game 1: Thursday, Location and Time To be determined
Game 2:
Game 3 (If Necessary):
Three Rivers vs. Ganado
One Game Only: Thursday at 6:30 p.m. at Yoakum
UIL 2A-DII
Woodsboro vs. La Villa
Game 1: Wednesday at 6 p.m. at Alice
Game 2: Thursday at 6 p.m. at Alice
Game 3 (If Necessary): Friday at 6 p.m. at Alice
TAPPS Division III Area
Incarnate Word Academy vs. St. Francis
One Game Only: Thursday, April 30 at 5 p.m. at the IWA Softball Field at Evelyn Price Park