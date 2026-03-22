Coastal Bend soccer Area second round playoffs 2026 schedule, highlights and scores

CORPUS CHRISTI — 10 Coastal Bend soccer teams advanced to the UIL Area second round of playoffs, three boys teams and seven girls squads.
BOYS SOCCER
5A-DI:
Flour Bluff vs. Rowe, Tuesday at 5:30 p.m. at Nikki Rowe High School
4A-DI:
Beeville vs. IDEA Academy, Tuesday at 7 p.m. at Veterans Memorial Stadium in Beeville
4A-DII:
London vs. Santa Maria, Tuesday at 6 p.m. at Santa Maria
GIRLS SOCCER
5A-DI:
Flour Bluff vs. McAllen, Tuesday at 7:30 p.m. at Nikki Rowe High School
Veterans Memorial vs. Rivera, Tuesday at 6 p.m. at Sam's Stadium in Brownsville
5A-DII:
Gregory-Portland vs. McAllen Memorial, Tuesday at 7 p.m. at McAllen Memorial High School
4A-DI:
Calallen vs. Rio Hondo, TBD
Tuloso-Midway vs. IDEA Riverview, TBD
4A-DII:
London vs. IDEA Robinson, Tuesday at 6:30 p.m. at London
Ingleside vs. Jubilee Brownsville, Tuesday at 5 p.m. at Brownsville Sports Park