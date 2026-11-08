Coastal Bend football Bi-District first round playoffs 2026

CORPUS CHRISTI, Texas — 25 high school football teams will represent the Coastal Bend in the UIL Bi-District first round of playoffs. Most teams kick off on Friday with a few on Thursday. The last football team to win a State Championship from the Coastal Bend was Refugio in 2019.
UIL 5A-DI
Veterans Memorial vs. McAllen Memorial on Friday at 7 p.m. at Buccaneer Stadium
Carroll vs. La Joya Palmview on Friday at 7:30 p.m. at Cabaniss Field
Flour Bluff vs. McAllen Nikki Rowe on Thursday at 7 p.m. at McAllen Veterans Memorial Stadium
UIL 5A-DII
No. 8 Gregory-Portland vs. Pioneer on Friday at 7 p.m. at Ray Akins Wildcat Stadium
Ray vs. Laredo Cigarroa on Thursday at 7 p.m. at Buccaneer Stadium
UIL 4A-DI
No. 4 Calallen vs. Hidalgo on Friday at 7 p.m. at Phil Danaher Stadium
Miller vs. Zapata on Friday at 7 p.m. at Texas A&M-Kingsville's Javelina Stadium
Tuloso-Midway vs. Alice on Friday at 7:30 p.m. at Alice
UIL 4A-DII
Rockport-Fulton vs. Gonzales on Friday at 7 p.m. at Veterans Memorial Stadium in Beeville
London vs. Navarro on Friday at 7 p.m. at Poss Johnson Field in Karnes City
Ingleside vs. Cuero on Thursday at 7 p.m. at Veterans Memorial Stadium in Beeville
H.M. King vs. Bandera on Thursday at 7 p.m. at Eagle Stadium in Pleasanton
UIL 3A-DI
No. 8 Sinton vs. Lyford on Thursday at 7 p.m. at Pirate Stadium in Sinton
Orange Grove vs. Raymondville on Friday at 7:30 p.m. at Jersey Bull Stadium in Falfurrias
San Diego vs. Mathis on Friday at 7:30 p.m. at Odem
UIL 3A-DII
No. 3 George West vs. Nixon Smiley on Friday at 7:30 p.m. at Longhorn Field in George West
Hebbronville vs. Blanco on Friday at 7 p.m. in Natalia
UIL 2A-DI
Refugio vs. Weimar on Friday at 7 p.m. at Cuero
Taft vs. Ganado on Thursday at 7 p.m. at Greyhound Stadium in Taft
Freer vs. Shiner on Thursday at 7 p.m. at Karnes City
UIL 2A-DII
Three Rivers vs. Ben Bolt on Friday at 7 p.m. at Sinton
Agua Dulce vs. Falls City on Thursday at 7 p.m. in Pettus
Coastal Bend UIL Football State Championship Game History
- Refugio (2022 State Runner-Up, 2019 State Champion, 2017 State Runner-Up, 2016 State Champion, 2015 State Runner-Up, 2013 State Runner-Up, 2011 State Champion, 1987 State Runner-Up, 1982 State Champion, 1970 State Co-Champion, 1968 State Runner-Up)
- Calallen (2016 State Runner-Up, 2005 State Runner-Up)
- Sinton (2001 State Runner-Up)
- Mathis (1999 State Runner-Up)
- Ingleside (1964 State Runner-Up, 1962 State Runner-Up)
- Ben Bolt (1976 State Runner-Up)
- Gregory-Portland (1971 State Runner-Up)
- George West (1963 State Runner-Up)
- Miller (1963 State Runner-Up, 1938 State Champion (Corpus Christi High School), 1935 State Runner-Up)
- Solomon Coles (1960 State Champion, 1952 State Runner-Up, 1948 State Champion, 1947 State Runner-Up)
- Ray (1959 State Champion, 1956 State Runner-Up)
- H.M. King (1958 State Runner-Up)