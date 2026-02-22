Coastal Bend boys basketball Bi-District first round playoffs 2026 highlights, scores and schedule

22 Coastal Bend high school boys basketball teams advanced to the Bi-District first round of UIL playoffs.
UIL 5A-DI
Flour Bluff vs. La Joya Palmview, Tuesday at 6 p.m. at Falfurrias HS Gym
Veterans Memorial vs. Nixon, Tuesday at 6 p.m. at San Antonio Southwest High School
UIL 5A-DII
Ray vs. Laredo Cigarroa, Monday at 7:30 p.m. at Alice High School
Miller vs. Laredo Martin, Tuesday at 6 p.m. at Alice High School
UIL 4A-DI
Calallen vs. Hidalgo Early College, Tuesday at 6:30 p.m. at La Feria High School
Beeville vs. Bay City
Tuloso-Midway vs. La Feria, Tuesday at 8 p.m. at La Feria ECHS Gym
UIL 4A-DII
Rockport-Fulton vs. Wharton
La Marque vs. Ingleside, Monday at 6:30 p.m. at Palacios High School
Jubilee Brownsville vs. H.M. King, Monday at 6 p.m. at H.M. King High School
UIL 3A-DI
London vs. San Diego, Tuesday at 6 p.m. at Ray High School
Orange Grove vs. West Oso, Tuesday at 6:30 p.m. at Calallen High School
UIL 3A-DII
Aransas Pass vs. Falfurrias, Tuesday at 6 p.m. at H.M. King High School
Santa Gertrudis Academy vs. Odem, Tuesday at 6 p.m. at West Oso
UIL 2A-DI
Port Aransas vs. Santa Maria, Tuesday at 7 p.m. at Falfurrias Junior High Gym
Freer vs. Kenedy, TBA
UIL 2A-DII
Agua Dulce vs. Woodsboro, Tuesday at 6:30 p.m. at Miller High School