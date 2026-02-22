Local National Weather Sports Traffic Watch Now
KRIS 6 Sports

Actions

Coastal Bend boys basketball Bi-District first round playoffs 2026 highlights, scores and schedule

Flour Bluff's Carter Knoll
Larissa Liska
Flour Bluff's Carter Knoll
Posted
and last updated

22 Coastal Bend high school boys basketball teams advanced to the Bi-District first round of UIL playoffs.

UIL 5A-DI
Flour Bluff vs. La Joya Palmview, Tuesday at 6 p.m. at Falfurrias HS Gym
Veterans Memorial vs. Nixon, Tuesday at 6 p.m. at San Antonio Southwest High School

UIL 5A-DII
Ray vs. Laredo Cigarroa, Monday at 7:30 p.m. at Alice High School
Miller vs. Laredo Martin, Tuesday at 6 p.m. at Alice High School

UIL 4A-DI
Calallen vs. Hidalgo Early College, Tuesday at 6:30 p.m. at La Feria High School
Beeville vs. Bay City
Tuloso-Midway vs. La Feria, Tuesday at 8 p.m. at La Feria ECHS Gym

UIL 4A-DII
Rockport-Fulton vs. Wharton
La Marque vs. Ingleside, Monday at 6:30 p.m. at Palacios High School
Jubilee Brownsville vs. H.M. King, Monday at 6 p.m. at H.M. King High School

UIL 3A-DI
London vs. San Diego, Tuesday at 6 p.m. at Ray High School
Orange Grove vs. West Oso, Tuesday at 6:30 p.m. at Calallen High School

UIL 3A-DII
Aransas Pass vs. Falfurrias, Tuesday at 6 p.m. at H.M. King High School
Santa Gertrudis Academy vs. Odem, Tuesday at 6 p.m. at West Oso

UIL 2A-DI
Port Aransas vs. Santa Maria, Tuesday at 7 p.m. at Falfurrias Junior High Gym
Freer vs. Kenedy, TBA

UIL 2A-DII
Agua Dulce vs. Woodsboro, Tuesday at 6:30 p.m. at Miller High School

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Scorestreamad

Scorestream ad

2026 Elections