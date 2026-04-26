Coastal Bend baseball Bi-District first round playoffs 2026 highlights, scores and schedule

CORPUS CHRISTI, Texas — 28 Coastal Bend high school baseball teams advanced to the UIL Bi-District first round of playoffs. Calallen and London are looking to defend their UIL State Championship titles.

UIL 5A-DI

Veterans Memorial vs. Mission High

Game 1: Wednesday at 6 p.m. at Cabaniss

Game 2: Friday at 5:30 p.m. at Mission High

Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2

Flour Bluff vs. La Joya Palmview

To Be Determined

UIL 5A-DII

Ray vs. Roma

To Be Determined

Gregory-Portland vs. Rio Grande City

Game 1: Thursday at 6 p.m. at Gregory-Portland

Game 2: Frideay at 6 p.m. at Rio Grande City

Game 3 (If Necessary): Saturday at noon in Hebbronville

UIL 4A-DI

Calallen vs. Hidalgo

Game 1: Thursday at 7 p.m. at Hidalgo

Game 2: Friday at 5:30 p.m. at Steve Chapman Field in Calallen

Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2

Tuloso-Midway vs. Valley View

Game 1: Thursday at 6 p.m. at Valley View

Game 2: Friday at 4:30 p.m. at Tuloso-Midway

Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2

Beeville vs. El Campo

To Be Determined

UIL 4A-DII

Sinton vs. West Columbia

Game 1: Friday at 7 p.m. at West Columbia

Game 2: Saturday at 2 p.m. at Sinton

Game 3 (If Necessary): 30 mintues after Game 2

Ingleside vs. Freeport Brazosport

Game 1: Wednesday at 6 p.m. at Ingleside

Game 2: Friday at 5 p.m. at Brazosport

Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2

Robstown vs. Grulla

Game 1: Friday at 7 p.m. at Steve Castro Field in Robstown

Game 2: Saturday at 1 p.m. at Grulla

Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2

UIL 3A-DI

London vs. Odem

Game 1: Thursday at 5 p.m. at London

Game 2: 30 minutes after Game 1

Game 3 (If Necessary): Friday at 7 p.m. at Odem

Bishop vs. Mathis

Game 1: Wednesday at 7 p.m. at Mathis

Game 2: Thursday at 7 p.m. at Bishop

Game 3 (If Necessary): Saturday, Location and Time To Be Determined

Falfurrias vs. Rio Hondo

Game 1: Thursday at 6:30 p.m. at Edinburg

Game 2: Friday at 6 p.m. at Edinburg

Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2

UIL 3A-DII

Taft vs. Banquete

Game 1: Wednesday at 7 p.m. at Banquete

Game 2: Thursday at 7:30 p.m. at Taft

Game 3 (If Necessary): Saturday at 7 p.m., Location To Be Determined

Hebbronville vs. Santa Rosa/Progreso

To Be Determined

George West vs. Orange Grove

Game 1: Thursday at 7 p.m. at San Diego

Game 2: Friday at 7 p.m. at San Diego

Game 3 (If Necessary): Saturday at noon at San Diego

UIL 2A-DI

Refugio vs. Ganado

Game 1: Thursday at 4 p.m. at Industrial High

Game 2: 30 minutes after Game 1

Game 3 (If Necessary): Friday at 7:30 p.m. at Industrial High

Three Rivers vs. Riviera-Kaufer

Game 1: Thursday at 7 p.m at Steve Chapman Field in Calallen

Game 2: Friday at 7 p.m. at London

Game 3 (If Necessary): Saturday at noon at Calallen

Freer vs. Falls City

Game 1: Thursday at 5 p.m. at Coastal Bend College in Beeville

Game 2: 30 mintues after Game 1

Game 3 (If Necessary): Friday at 7:30 p.m. at Coastal Bend College in Beeville

Premont vs. Charlotte

Game 1: Thursday at 5 p.m. in Freer

Game 2: 30 minutes after Game 1

Game 3 (If Necessary): Friday at 6 p.m. in Freer

UIL 2A-DII

Port Aransas vs. Weimar

Game 1: Thursday at 6 p.m. at Goliad

Game 2: Friday at 5:30 p.m. at Goliad

Game 3 (If Necessary): Friday at 8 p.m. at Goliad

Agua Dulce vs. Shiner

Game 1: Wednesday at 5 p.m. at Goliad

Game 2: 30 minutes after Game 1

Game 3 (If Necessary): Monday at 5 p.m. at Goliad