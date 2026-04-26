Coastal Bend baseball Bi-District first round playoffs 2026 highlights, scores and schedule

CORPUS CHRISTI, Texas — 28 Coastal Bend high school baseball teams advanced to the UIL Bi-District first round of playoffs. Calallen and London are looking to defend their UIL State Championship titles.
UIL 5A-DI
Veterans Memorial vs. Mission High
Game 1: Wednesday at 6 p.m. at Cabaniss
Game 2: Friday at 5:30 p.m. at Mission High
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2
Flour Bluff vs. La Joya Palmview
To Be Determined
UIL 5A-DII
Ray vs. Roma
To Be Determined
Gregory-Portland vs. Rio Grande City
Game 1: Thursday at 6 p.m. at Gregory-Portland
Game 2: Frideay at 6 p.m. at Rio Grande City
Game 3 (If Necessary): Saturday at noon in Hebbronville
UIL 4A-DI
Calallen vs. Hidalgo
Game 1: Thursday at 7 p.m. at Hidalgo
Game 2: Friday at 5:30 p.m. at Steve Chapman Field in Calallen
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2
Tuloso-Midway vs. Valley View
Game 1: Thursday at 6 p.m. at Valley View
Game 2: Friday at 4:30 p.m. at Tuloso-Midway
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2
Beeville vs. El Campo
To Be Determined
UIL 4A-DII
Sinton vs. West Columbia
Game 1: Friday at 7 p.m. at West Columbia
Game 2: Saturday at 2 p.m. at Sinton
Game 3 (If Necessary): 30 mintues after Game 2
Ingleside vs. Freeport Brazosport
Game 1: Wednesday at 6 p.m. at Ingleside
Game 2: Friday at 5 p.m. at Brazosport
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2
Robstown vs. Grulla
Game 1: Friday at 7 p.m. at Steve Castro Field in Robstown
Game 2: Saturday at 1 p.m. at Grulla
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2
UIL 3A-DI
London vs. Odem
Game 1: Thursday at 5 p.m. at London
Game 2: 30 minutes after Game 1
Game 3 (If Necessary): Friday at 7 p.m. at Odem
Bishop vs. Mathis
Game 1: Wednesday at 7 p.m. at Mathis
Game 2: Thursday at 7 p.m. at Bishop
Game 3 (If Necessary): Saturday, Location and Time To Be Determined
Falfurrias vs. Rio Hondo
Game 1: Thursday at 6:30 p.m. at Edinburg
Game 2: Friday at 6 p.m. at Edinburg
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2
UIL 3A-DII
Taft vs. Banquete
Game 1: Wednesday at 7 p.m. at Banquete
Game 2: Thursday at 7:30 p.m. at Taft
Game 3 (If Necessary): Saturday at 7 p.m., Location To Be Determined
Hebbronville vs. Santa Rosa/Progreso
To Be Determined
George West vs. Orange Grove
Game 1: Thursday at 7 p.m. at San Diego
Game 2: Friday at 7 p.m. at San Diego
Game 3 (If Necessary): Saturday at noon at San Diego
UIL 2A-DI
Refugio vs. Ganado
Game 1: Thursday at 4 p.m. at Industrial High
Game 2: 30 minutes after Game 1
Game 3 (If Necessary): Friday at 7:30 p.m. at Industrial High
Three Rivers vs. Riviera-Kaufer
Game 1: Thursday at 7 p.m at Steve Chapman Field in Calallen
Game 2: Friday at 7 p.m. at London
Game 3 (If Necessary): Saturday at noon at Calallen
Freer vs. Falls City
Game 1: Thursday at 5 p.m. at Coastal Bend College in Beeville
Game 2: 30 mintues after Game 1
Game 3 (If Necessary): Friday at 7:30 p.m. at Coastal Bend College in Beeville
Premont vs. Charlotte
Game 1: Thursday at 5 p.m. in Freer
Game 2: 30 minutes after Game 1
Game 3 (If Necessary): Friday at 6 p.m. in Freer
UIL 2A-DII
Port Aransas vs. Weimar
Game 1: Thursday at 6 p.m. at Goliad
Game 2: Friday at 5:30 p.m. at Goliad
Game 3 (If Necessary): Friday at 8 p.m. at Goliad
Agua Dulce vs. Shiner
Game 1: Wednesday at 5 p.m. at Goliad
Game 2: 30 minutes after Game 1
Game 3 (If Necessary): Monday at 5 p.m. at Goliad
UIL 1A
Benavides vs. D'Hanis
Game 1: Thursday at 4:30 p.m. at Carrizo Springs
Game 2: Thursday at 7 p.m. at Carrizo Springs
Game 3 (If Necessary): Saturday at 5 p.m. at Carrizo Springs