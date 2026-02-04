Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Republican Primary Ballot for Bee County

COUNTY JUDGE

  • KRISTOFER LINNEY
  • SAMMY FARIAS
  • KEVIN D. BEHR

DISTRICT CLERK

  • ZENAIDA SILVA

COUNTY CLERK

  • NICKELLE CLARK GONZALES
  • DEBBIE MORENO
  • MICHELE BRIDGE

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 1 - UNEXPIRED TERM

  • JOSEPH BERNAL
  • MICHAEL MONTEZ

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2

  • ROBERT J BRIDGE
  • JANIS EDWARDS DIAZ
  • DENNIS DEWITT
  • DICKIE SCOTT

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4

  • LAURA RIOS ZAMORA
  • TINO OLIVARES
  • DAVID CAVE

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1

  • BALDE ALVARADO

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2

  • MIKE SHOWALTER

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4

  • GAY LYNN OLIVARES
  • LETICIA CANTU

COUNTY CHAIR

  • PATTY JOHNSON

U. S. SENATOR

  • SARA CANADY
  • GULREZ "GUS" KHAN
  • KEN PAXTON
  • JOHN O. ADEFOPE
  • WESLEY HUNT
  • VIRGIL JOHN BIERSCHWALE
  • ANNA BENDER
  • JOHN CORNYN

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 15

  • MONICA DE LA CRUZ

GOVERNOR

  • ARTURO ESPINOSA
  • STEPHEN SAMUELSON
  • KENNETH HYDE
  • R.F. "BOB" ACHGILL
  • PETE "DOC" CHAMBERS
  • GREG ABBOTT
  • RONNIE TULLOS
  • MARK V. GOLOBY
  • EVELYN BROOKS
  • NATHANIEL WELCH
  • CHARLES ANDREW CROUCH

LIEUTENANT GOVERNOR

  • DAN PATRICK
  • ESALA WUESCHNER
  • PERLA MUÑOZ HOPKINS
  • TIMOTHY MABRY

ATTORNEY GENERAL

  • CHIP ROY
  • AARON REITZ
  • JOAN HUFFMAN
  • MAYES MIDDLETON

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS

  • MICHAEL BERLANGA
  • KELLY HANCOCK
  • DON HUFFINES
  • CHRISTI CRADDICK

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

  • DAWN BUCKINGHAM

COMMISSIONER OF AGRICULTURE

  • SID MILLER
  • NATE SHEETS

RAILROAD COMMISSIONER

  • JAMES (JIM) MATLOCK
  • BO FRENCH
  • KATHERINE CULBERT
  • HAWK DUNLAP
  • JIM WRIGHT

CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT

  • JIMMY BLACKLOCK

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 - UNEXPIRED TERM

  • JAMES P. SULLIVAN

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7

  • KYLE HAWKINS

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8

  • BRETT BUSBY

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3

  • LESLI FITZPATRICK
  • THOMAS SMITH
  • BRENT COFFEE
  • ALISON FOX

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4

  • KEVIN PATRICK YEARY

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9

  • JENNIFER BALIDO
  • JOHN MESSINGER

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 43

  • J.M. LOZANO

CHIEF JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT

  • SCOTT BRISTER

JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 2

  • SCOTT K. FIELD

JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3

  • APRIL FARRIS

JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6

  • CLARISSA SILVA

DISTRICT JUDGE, 36TH JUDICIAL DISTRICT

  • STARR BAUER

DISTRICT JUDGE, 156TH JUDICIAL DISTRICT

  • BOYD BAUER
  • KIMBERLY KREIDER-DUSEK
