Republican Primary Ballot for Bee County

COUNTY JUDGE
- KRISTOFER LINNEY
- SAMMY FARIAS
- KEVIN D. BEHR
DISTRICT CLERK
- ZENAIDA SILVA
COUNTY CLERK
- NICKELLE CLARK GONZALES
- DEBBIE MORENO
- MICHELE BRIDGE
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 1 - UNEXPIRED TERM
- JOSEPH BERNAL
- MICHAEL MONTEZ
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
- ROBERT J BRIDGE
- JANIS EDWARDS DIAZ
- DENNIS DEWITT
- DICKIE SCOTT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
- LAURA RIOS ZAMORA
- TINO OLIVARES
- DAVID CAVE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
- BALDE ALVARADO
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
- MIKE SHOWALTER
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
- GAY LYNN OLIVARES
- LETICIA CANTU
COUNTY CHAIR
- PATTY JOHNSON
____________________________________________
U. S. SENATOR
- SARA CANADY
- GULREZ "GUS" KHAN
- KEN PAXTON
- JOHN O. ADEFOPE
- WESLEY HUNT
- VIRGIL JOHN BIERSCHWALE
- ANNA BENDER
- JOHN CORNYN
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 15
- MONICA DE LA CRUZ
GOVERNOR
- ARTURO ESPINOSA
- STEPHEN SAMUELSON
- KENNETH HYDE
- R.F. "BOB" ACHGILL
- PETE "DOC" CHAMBERS
- GREG ABBOTT
- RONNIE TULLOS
- MARK V. GOLOBY
- EVELYN BROOKS
- NATHANIEL WELCH
- CHARLES ANDREW CROUCH
LIEUTENANT GOVERNOR
- DAN PATRICK
- ESALA WUESCHNER
- PERLA MUÑOZ HOPKINS
- TIMOTHY MABRY
ATTORNEY GENERAL
- CHIP ROY
- AARON REITZ
- JOAN HUFFMAN
- MAYES MIDDLETON
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
- MICHAEL BERLANGA
- KELLY HANCOCK
- DON HUFFINES
- CHRISTI CRADDICK
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
- DAWN BUCKINGHAM
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
- SID MILLER
- NATE SHEETS
RAILROAD COMMISSIONER
- JAMES (JIM) MATLOCK
- BO FRENCH
- KATHERINE CULBERT
- HAWK DUNLAP
- JIM WRIGHT
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
- JIMMY BLACKLOCK
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 - UNEXPIRED TERM
- JAMES P. SULLIVAN
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
- KYLE HAWKINS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
- BRETT BUSBY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
- LESLI FITZPATRICK
- THOMAS SMITH
- BRENT COFFEE
- ALISON FOX
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
- KEVIN PATRICK YEARY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
- JENNIFER BALIDO
- JOHN MESSINGER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 43
- J.M. LOZANO
CHIEF JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT
- SCOTT BRISTER
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 2
- SCOTT K. FIELD
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
- APRIL FARRIS
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6
- CLARISSA SILVA
DISTRICT JUDGE, 36TH JUDICIAL DISTRICT
- STARR BAUER
DISTRICT JUDGE, 156TH JUDICIAL DISTRICT
- BOYD BAUER
- KIMBERLY KREIDER-DUSEK