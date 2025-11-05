Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Nov 4 Election: Local and State results

Returns are coming in from precincts across the state, and this live roundup collects the latest reported results from multiple local races and statewide propositions.

Check back for updates throughout the night as county election offices post new figures.

SCHOOL PROPOSITIONS

Aransas Pass ISD Prop A

Port Aransas ISD Prop A

Rockport-Fulton ISD Prop A

Kingsville ISD Prop A

TAFT

Taft Mayor
Taft Alderperson Ward 1
Taft Alderperson Ward 2

ROBSTOWN

Robstown Mayor
Robstown Council Member Place No. 1
Robstown Council Member Place No. 2
Robstown Council Member Place No. 3
Robstown Council Member Place No. 4
Robstown Council Member Place No. 5
Robstown Council Member Place No. 6

ESD PROPOSITIONS

Emergency Services District No. 1 Prop A
Emergency Services District No. 1 Prop B
Emergency Services District No. 3 Prop A
Emergency Services District No. 4 Prop A
Emergency Services District No. 4 Prop B

San Pat County Groundwater Conservation District Prop A

SINTON

Sinton Prop A
Sinton Prop B
Sinton Prop C
Sinton Prop D
Sinton Prop E
Sinton Prop F
Sinton Prop G

SAMPLE BALLOTS

NUECES COUNTY

- Nueces County Voting Centers
- Emergency Service District #1
- Emergency Service District #3
- Emergency Service District #4

- City of Port Aransas
- City of Robstown

KLEBERG COUNTY

- Sample Ballot
- Polling Places

ARANSAS COUNTY

- Aransas Pass ISD
- Polling Places

SAN PATRICIO COUNTY

- Sinton Ranch Municipal Utility District
- City of Taft   Ward 1
- City of Taft   Ward 2
- Aransas Pass ISD
- Mathis Area
- Gregory / Portland Area
- Aransas Pass / Ingleside Area