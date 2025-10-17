Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Election Guide

Actions

Robstown city elections

The signs seem to dissapear or be vandalized all over Robstown, not just one area
Fernando Arevalo
The signs seem to dissapear or be vandalized all over Robstown, not just one area
The signs seem to dissapear or be vandalized all over Robstown, not just one area
Posted
and last updated

Mayor

  • David "Petey" Martinez
  • Mary Ann Saenz
  • Eva Elizondo Orona
  • Homer Villarreal

Council Member Place No. 1

  • John A. Ramon
  • Victor Orona Jr.
  • Robert Silguero

Council Member Place No. 2

  • Victor Moreno
  • Nelda Sanchez
  • Council Member Place No. 3
  • Cordelia "Cordy" Bosquez
  • Rene Paredez

Council Member Place No. 4

  • Adolfo Lopez
  • Jimmy Morales

Council Member Place No. 5

  • Angel Gallegos
  • Joe "J.C." Carrion

Council Member Place No. 6

  • Ernest Carrillo Jr.
  • Lorraine Morales

Utility Board Trustee Position No. 2

Ernesto "Neto" Gallegos

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

-