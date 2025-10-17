Robstown city elections

Mayor
- David "Petey" Martinez
- Mary Ann Saenz
- Eva Elizondo Orona
- Homer Villarreal
Council Member Place No. 1
- John A. Ramon
- Victor Orona Jr.
- Robert Silguero
Council Member Place No. 2
- Victor Moreno
- Nelda Sanchez
- Council Member Place No. 3
- Cordelia "Cordy" Bosquez
- Rene Paredez
Council Member Place No. 4
- Adolfo Lopez
- Jimmy Morales
Council Member Place No. 5
- Angel Gallegos
- Joe "J.C." Carrion
Council Member Place No. 6
- Ernest Carrillo Jr.
- Lorraine Morales
Utility Board Trustee Position No. 2
Ernesto "Neto" Gallegos