London volleyball wins non-district showdown over Calhoun 3-0

CORPUS CHRISTI, Texas — The London Pirates (31-5, 9-0) rank No. 5 in 3A according to Texas Volleyball Insiders. With a few weeks left before playoffs London got another non-district test against Port Lavaca Calhoun. The Pirates won 3-0 (25-19, 27-25 and 25-17.
Kills: Alana Williams 10, Miley King 10, Jaeda Williams 7, Myah Lichtenberger 7 Caitlyn Ebert 4, Scarlet Fling 4, Arianna Carreon 1, Mia Duong 1
Blocks: Alana 4, Caitlyn 1
Aces: Emily Richards 2, Arianna 1, Jayde Marroquin 1, Mia 1, Myah 1
Digs: Mia Duong 17, Jayde 10, Ari 5, Caitlyn 5, Myah 5, Jaeda 4, Alana 3, Miley 3, Emily 1, Scarlet 1
Assists: Myah 29, Mia 2, Ari 1, Emily 1, Jayde 1