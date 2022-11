Tuesday Volleys: London and Banquete win UIL 3A Bi-District Championship

The first round of high school volleyball playoffs ends with the Banquete Lady Dogs and London Lady Pirates as UIL 3A Bi-District Champions. Their moving to round two.

SCORES

5A

Nixon 0, Flour Bluff 3

Gregory-Portland 3, Mission Veterans Memorial 2

4A

Calallen 3, La Feria 0

Tuloso-Midway 3, Grulla 0

Devine 0, Rockport-Fulton 3

Floresville 3, Sinton 0

Alice 1, Hidalgo 3

Orange Grove 0, Pleasanton 3

3A

George West 0, Banquete 3

London 3, Taft 0

Hebbronville 3, Aransas Pass 2

Santa Gertrudis Academy 3, Goliad 2

2A

Flatonia 0, Skidmore-Tynan 3

Santa Maria 2, Freer 3

Kaufer 0, Three Rivers 3

Agua Dulce 3, La Villa 2

Weimar 3, Woodsboro 0