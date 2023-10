KRIS 6 Friday Night Fever Week 9 highlights and scores

CORPUS CHRISTI, TX — Week 9 of high school football is here as teams across the Coastal Bend continue to battle it out. Check out the scores below!

THURSDAY



District 14 5A-DI Halftime Veterans Memorial 24 Millers 21 TCLA District 10 Sunnybrook Christian Annapolis Christian Academy

FRIDAY





District 14 5A-DI

Victoria West Carroll District 14 5A-DI King Ray District 14 5A-DI Moody Victoria East District 15 5A-DII GP Mercedes District 15 5A-DII FB Valley View District 15 4A-DI Floresville Rockport-Fulton District 15 4A-DI Beeville Calhoun District 16 4A-DI Tuloso-Midway Calallen District 16 4A-DI Alice Hidalgo District 15 4A-DII Ingleside Robstown District 15 4A-DII West Oso Orange Grove District 16 4A-DII Port Isabel Bishop District 15 3A-DI Mathis Aransas Pass District 15 3A-DI Industrial London District 16 3A-DI Falfurrias Rio Hondo District 16 3A-DI San Diego Progreso District 16 3A-DI Santa Gertrudis Academy Lyford District 16 3A-DII Odem Banquete District 16 3A-DII Taft Hebbronville District 15 2A-DI Refugio Shiner District 15 2A-DI Three Rivers Ganado District 15 2A-DI Skidmore-Tynan Kenedy District 16 2A-DI Freer Ben Bolt District 16 2A-DI Premont Riviera Kaufer District 16 2A-DII Woodsboro Agua Dulce TAAPS-DIII District 3 Geneva St. John Paul II Non-District Fort Bend Homeschool IWA

