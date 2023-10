KRIS 6 Friday Night Fever Week 10 highlights and scores

CORPUS CHRISTI, TX — Its Week 10 of high school football regular season and its getting good! Check out the scores below.

THURSDAY



District 15 5A-DII Final King 19 Moody 39 District 15 3A-DI Final Edna 49 Mathis 16 District 15 5A-DII Final FB 57 Porter 0 District 16 2A-DI Final Santa Maria 35 Ben Bolt 28

FRIDAY





District 15 4A-DII

Orange Grove Ingleside District 14 5A-DI Victoria East Vets Memorial District 14 5A-DI Miller Victoria West District 14 5A-DI Ray Carroll District 15 5A-DII Valley View GP District 15 4A-DI La Vernia Beeville District 15 4A-DI Calhoun RF District 16 4A-DI H.M. King La Feria District 16 4A-DI Hidalgo TM District 15 4A-DI Zapata Alice District 15 4A-DII Sinton West Oso District 16 4A-DII Bishop Raymondville District 15 3A-DI London Goliad District 16 3A-DI Falfurrias Santa Gertrudis Academy District 16 3A-DI Rio Hondo San Diego District 16 3A-DII George West Odem District 16 3A-DII Banquete Taft District 16 3A-DII Hebbronville Santa Rosa District 15 2A-DI Kenedy Refugio District 15 2A-DI Ganado Skidmore-Tynan District 16 2A-DI La Villa Premont District 16 2A-DI Riviera Kaufer Freer District 16 2A-DII Agua Dulce Pettus District 16 2A-DII Bruni Woodsboro TAAPS District 3-DII St. John Paul II Holy Cross TAIAO D-II-South Benavides Arlington Heights Christian

