Friday Night Fever scores for week 11

Posted at 8:17 PM, Nov 04, 2022

CORPUS CHRISTI, Texas — It's week eleven of Friday Night Football! We're keeping up with scores from across the area. 5A-DI District 14 Final Veterans Memorial 51 King 7 5A-DI District 14 Q3 Carroll 14 Miller 28 5A-DI District 14 HALFTIME Ray 13 Moody 7 5A-DII District 15 Q3 Flour Bluff 36 Gregory-Portland 28 4A-DI District 15 HALFTIME Beeville 7 Pleasanton 7 4A-DI District 15 Q2 La Vernia 10 Rockport-Fulton 0 4A-DI District 16 Q3 Hidalgo 0 Calallen 49 4A-DI District 16 Q1 Zapata 0 Tuloso-Midway 3 4A-DI District 16 HALFTIME H.M. King 0 Alice 48 4A-DI District 15 Q1 Orange Grove 28 Robstown 0 4A-DI District 15 Q4 Sinton 25 Ingleside 0 3A-DII District 16 Final Taft 26 George West 0 3A-DI District 15 HALFTIME London 27 Mathis 10 3A-DI District 15 Q1 Edna 27 Aransas Pass 0 3A-DI District 16 Q3 Falfurrias 8 San Diego 16 3A-DI District 16 HALFTIME Progreso 6 Santa Gertrudis Academy 46 3A-DII District 16 Q1 Hebbronville 0 Monte Alto 0 3A-DII District 16 HALFTIME Banquete 6 Santa Rosa 0 2A-DI District 16 FINAL Ben Bolt 64 Riviera Kaufer 12 2A-DI District IV FINAL Ganado 26 Refugio 52 2A-DI District 15 Q4 Skidmore-Tynan 51 Bloomington 6 2A-DI District 15 HALFTIME Santa Maria 7 Premont 14 2A-DII District 16 FINAL Woodsboro 28 Pettus 14 2A-DII District 16 Q2 Benavides 0 Bruni 41 TAPPS Final St. John Paul II 0 John Paul II 0

