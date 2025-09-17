Latin Grammy Nominations 2025: Here's the full list

Billboard revealed its 2025 Billboard Latin Music Awards finalists on Wednesday, with Puerto Rican megastar Bad Bunny leading the way with 12 nominations.

The reggaeton icon's groundbreaking achievement is followed by Mexican regional music powerhouse Fuerza Regida, which secured 15 nominations, and fellow Puerto Rican artist Rauw Alejandro with 14 nods.

Among female artists, Colombian sensation Karol G leads with 10 nominations. She ties with rising Mexican regional music star Tito Double P, who also earned 10 nominations, while his cousin Peso Pluma rounds out the top contenders with nine nominations.

The nominations showcase the continued dominance of reggaeton and the explosive growth of Mexican regional music in Latin entertainment.

The award show will be held on Nov. 13, 2025, at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. The 2025 Latin Grammys will take place on Thursday, Nov. 13, in Las Vegas. The three-hour telecast will air live on Univision.

Here is the list of nominees for the general field and two new categories. For the complete list of the 60 categories, visit LatinGRAMMY.com.

Record of the Year

Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín

Bad Bunny - Baile Inolvidable

Bad Bunny - DTMF

Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo

Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos

Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido

Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória - Ao Teu Lado

Natalia Lafourcade - Cancionera

Zoe Gotusso - Lara

Album of the Year

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Carín León - Palabra de To’s (Seca)

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas

Gloria Estefan - Raíces

Joaquina - Al Romper la Burbuja

Liniker - Caju

Natalia Lafourcade - Cancionera

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Vicente García - Puñito de Yocahú

Song of the Year

Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín

Andrés Cepeda - Bogotá

Bad Bunny - Baile Inolvidable

Bad Bunny - DTMF

Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo

Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido

Liniker - Veludo Marrom

Mon Laferte - Otra Noche de Llorar

Natalia Lafourcade - Cancionera



Best New Artist

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Best Contemporary Pop Album

Aitana - Cuarto Azul

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?

Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas

Elsa y Elmar - Palacio

Joaquina - Al Romper la Burbuja

Best Traditional Pop Album

Andrés Cepeda - Bogotá

Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir

Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall

Raquel Sofía - Después de los 30

Zoe Gotusso - Cursi

Best Pop Song

Andrés Cepeda - Bogotá

Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo

Nicole Zignago - Te Quiero

Shakira - Soltera

Yami Safdie & Camilo - Querida Yo

Best Latin Electronic Music Performance

Boza & Elena Rose - Orion (Sistek Remix)

Ela Minus - QQQQ

Imanbek & Taichu - Ella Quiere Techno

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - Rulay en Dubai (Extended)

Rawayana & Akapellah - Veneka

Best Urban/Urban Fusion Performance

Alleh & Yorghaki - Capaz (Merengueton)

Bad Bunny - DTMF

Jay Wheeler- Roma

Tokischa & Nathy Peluso - De Maravisha

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - La Plena (W Sound 05)

Best Reggaeton Performance

Bad Bunny - Voy a Llevarte Pa’ PR

Lenny Tavárez - Brillar

Nicky Jam - Dile a Él

Rauw Alejandro & Alexis y Fido - Baja Pa’ Acá

Yandel & Tego Calderón - Reggaeton Malandro

Best Urban Music Album

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Fariana - Underwater

Nicki Nicole - Naiki

Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)

Yandel - Elyte

Best Rap/Hip Hop Song

Akapellah Featuring Trueno - Parriba

Arcángel - THC

Big Soto & Eladio Carrión - El Favorite de Mami

J Noa & Vakero - Sudor y Tinta

Trueno - Fresh

Best Urban Song

Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así

Bad Bunny - DTMF

Bad Bunny - La Mudanza

Maluma - Cosas Pendientes

Trueno & Young Miko - En la City



Best Rock Album

A.N.I.M.A.L. - Legado

Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra

Fito Páez - Novela

Leiva - Gigante

Marilina Bertoldi - Luna en Obras (En Vivo)

Best Rock Song

A.N.I.M.A.L. - Legado

Ali Stone - TRNA

Eruca Sativa - Volarte

Fito Páez - Sale el Sol

Renee - La Torre

Best Pop/Rock Album

Bandalos Chinos - Vándalos

Dani Martín - El Último Día de Nuestras Vidas

Diamante Eléctrico - Malhablado

Lasso - Malcriado

Morat - Ya Es Mañana

Renee - R

Best Pop/Rock Song

Debi Nova - Tu Manera de Amar

Joaquín Sabina - Un Último Vals

Joaquina - No Llames Lo Mío Nuestro

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos

Lasso - Lucifer

Leiva - Ángulo Muerto

Best Alternative Music Album

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

Judeline - Bodhiria

Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día

Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I

Rusowsky - Daisy



Best Alternative Song

Bandalos Chinos - El Ritmo

Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

Judeline - Joropo

Latin Mafia - Siento Que Merezco Más

Paloma Morphy - (Sola)

Best Salsa Album

Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

Issac Delgado - Mira Como Vengo

José Alberto “El Canario” - Big Swing

Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo

Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías

Best Cumbia/Vallenato Album

Checo Acosta - Son 30

Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere

Los Cumbia Stars - Baila Kolombia

Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile

Best Merengue/Bachata Album

Alex Bueno - El Más Completo

Eddy Herrera - Novato Apostador

Milly Quezada - Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)

Best Traditional Tropical Album

Gloria Estefan - Raíces

Malena Burke & Meme Solis - Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1

Orquesta Failde - Caminando Piango Piango

Best Contemporary Tropical Album

Alain Pérez - Bingo

Mike Bahía - Calidosa

Pedrito Martínez - Ilusión Óptica

Puerto Candelaria - Fiesta Candelaria

Vicente García - Puñito de Yocahú

Best Tropical Song

Fonseca & Rawayana - Venga Lo Que Venga

Fonseca & Rubén Blades - Nunca Me Fui

Gilberto Santa Rosa - Ahora o Nunca

Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido

Luis Enrique - La Foto

Techy Fatule - Cariñito

Víctor Manuelle - Si Volviera Jesús

Best Singer-Songwriter Album

Ale Zéguer - Relatos

Alejandro y Maria Laura - Dos Hemisferios

Natalia Lafourcade - Cancionera

Valeria Castro - El Cuerpo Después de Todo

Vivir Quintana - Cosas Que Sorprenden a la Audiencia

Best Singer-Songwriter Song

Camilú - Amarte Sin Que Quieras Irte

Joaquina - Aeropuerto

Natalia Lafourcade - Cancionera

Silvana Estrada - Como un Pájaro

Vicente García - Quisqueya

Best Ranchero/Mariachi Album

Christian Nodal - ¿Quién + Como Yo?

Mariachi Reyna de Los Ángeles - Alma de Reyna 30 Aniversario

Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano

Best Banda Album

Banda MS de Sergio Lizárraga - Edición Limitada

Julión Álvarez y su Norteño Banda - 42 18

Luis Angel “El Flaco” - 25 Aniversario (Deluxe)

Best Tejano Album

Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)

El Plan - Imperfecto, Vol. 2

Gabriella - Yo No Te Perdí

Grupo Cultura - Reflexiones

Juan Treviño

Marian y Mariel - El Siguiente Paso (Live Session)

Best Norteño Album

Alfredo Olivas - “V1V0”

El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro

La Energía Norteña - Pasado, Presente, Futuro

Los Tigres del Norte - La Lotería

Pesado - Frente a Frente

Best Contemporary Mexican Music Album

Carín León - Palabra de To’s (Seca)

DannyLux - Leyenda

Grupo Firme - Evolución

Ivan Cornejo - Mirada

Tito Double P - Incómodo

Best Regional Song

Carín León & Maluma - Si Tú Me Vieras

Fuerza Regida & Grupo Frontera - Me Jalo

Grupo Frontera - Hecha Pa’ Mí

Kakalo & Carín León - Tierra Trágame

Los Tigres del Norte - La Lotería

Lupita Infante - ¿Seguimos o No?

Best Instrumental Album

Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis - Alma en Cuba

Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán - Havana Meets Harlem

Rafael Serrallet & Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra - Y el Canto de Todas

Yamandu Costa - Ida e Volta

Yamandu Costa & Martín Sued & Orquestra Assintomática - Saga

Best Folk Album

Julieta Rada - Candombe

Kerreke & Daniela Padrón - Joropango

Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú - Lentamente

Susana Baca - Conjuros

Voces del Bullerengue - #Anonimas&Resilientes





Best Tango Album

Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica

Giovanni Parra Quinteto - Milonguín

José Colángelo - Colángelo... Tango

Richard Scofano & Alfredo Minetti - Shin-Urayasu

Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación de Ir a Contramano

Tanghetto - En Vivo 20 Años

Best Flamenco Album

Andrés Barrios - KM.0

Ángeles Toledano - Sangre Sucia

Kiki Morente - Azabache

Las Migas - Flamencas

Best Roots Song

Anita Vergara & Tato Marenco - Ella

Bad Bunny - Lo Que Le Pasó a Hawaii

Luis Enrique & C4 Trío - Aguacero

Monsieur Periné Featuring Bejuco - Jardín del Paraíso

Natalia Lafourcade - El Palomo y la Negra

Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte

Best Latin Jazz/Jazz Album

Chucho Valdés & Royal Quartet - Cuba & Beyond

Hamilton de Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC

Iván Melon Lewis Trio - Luces y Sombras

Miguel Zenón - Golden City

Paquito D’Rivera - Madrid-New York Connection Band - La Fleur de Cayenne

Best Christian Album (Spanish Language)

Christine D’Clario - La Novia

Israel & New Breed - Coritos, Vol. 1

Marco Barrientos - Exaltado

Marcos Vidal - Aquí Estamos

Marcos Witt - Legado



Best Portuguese Language Christian Album

Eli Soares - Memóri4s (Ao Vivo)

Julliany Souza - A Maior Honra

Paloma Possi - Razão da Esperança

Resgate - Onde Guardamos as Flores?

Ton Carfi - Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)

Best Portuguese Language Contemporary Pop Album

Carol Biazin - No Escuro, Quem É Você?

Janeiro - Fugacidade

Julia Mestre - Maravilhosamente Bem

Liniker - Caju

Marina Sena - Coisas Naturais

Best Portuguese Language Rock or Alternative Album

Baianasystem - O Mundo Dá Voltas

Djonga - Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto !

Jadsa - Big Buraco

Maria Beraldo - Colinho

Tó Brandileone - Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas

Best Portuguese Language Urban Performance

BK’ Featuring Evinha - Só Quero Ver

Djonga Featuring Milton Nascimento - Demoro a Dormir

Liniker - Caju

MC Hariel & Gilberto Gil - A Dança (Ao Vivo)

MC Tuto & DJ Glenner - Barbie

Best Samba/Pagode Album

Alcione - Alcione

Marcelo D2 - Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci

Mart’nália - Pagode da Mart’nália

Sorriso Maroto - Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 - Homenagem ao Fundo de Quintal (Gravado em Londres) (Ao Vivo)

Zeca Pagodinho - Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)



Best MPB (Musica Popular Brasileira)/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira) Album

Dora Morelenbaum - Pique

Luedji Luna - Um Mar Pra Cada Um,

Rachel Reis - Divina Casca

Rubel - Beleza. Mas Agora a Gente Faz o Que Com Isso?

5 a Seco - Sentido

Best Sertaneja Music Album

Ana Castela - Let’s Go Rodeo

Chitãozinho & Xororó - José & Durval

Lauana Prado - Transcende (Ao Vivo) (Deluxe)

Léo Foguete - Obrigado Deus

Tierry - Do Velho Testamento

Best Portuguese Language Roots Album

Camané - Camané Ao Vivo No CCB - Homenagem a José Mário Branco

Fitti - Transespacial

João Gomes, Mestrinho & Jota.pê - Dominguinho

Joyce Alane - Casa Coração

Natascha Falcão - Universo de Paixão

Best Portuguese Language Song

Julia Mestre - Maravilhosamente Bem

Liniker - Veludo Marrom

Marina Sena - Ouro de Tolo

Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon - Um Vento Passou (Para Paul Simon)

Zé Ibarra - Transe

Best Children’s Album

Antonio Caramelo - Aventuras de Caramelo

Canticuentos & Coro de Ríogrande - Los Nuevos Canticuentos

Luis Pescetti & Juan Quintero - Buscapié

Palavra Cantada - Cenas Infantis

Rita Rosa - Jirafas



Best Classical Album

Ausiàs Parejo - Brouwer, Erena & Others: Guitar Works

Isabel Dobarro - Kaleidoscope

Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & María Dueñas - Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina

São Paulo Chamber Soloists - Radamés

Susana Gómez Vázquez - Sisters of the Moon

Best Classical Contemporary Composition

Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Los Angeles Master Chorale - Revolución Diamantina - Acts I-IV

Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica - Suite de la Verde Vida Para Viola y Orquesta Sinfónica Una Visita Imaginada de Federico García Lorca a Costa Rica

Orquesta Escuela Carlos Chávez, Eduardo García Barrios & Eliot Fisk - Guitar Concerto

Best Music for Visual Media

Cabra - Original Motion Picture Soundtrack - In the Summers

Camilo Sanabria - Cien Años de Soledad (Banda Sonora de la Serie de Netflix)

Federico Jusid - El Eternauta (Banda Sonora de la Serie de Netflix)

Gustavo Santaolalla - Pedro Páramo (Banda Sonora de la Serie de Netflix)

Pedro Osuna - Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora de la Serie Original de Prime Video)

Best Arrangement

Brava Featuring Yaneth Sandoval - Procuro Olvidarte (Versión Sinfónica)

Cassio Vianna Jazz Orchestra - Flight 962

Cesar Orozco & Son Ahead - Camaleón

David Bisbal - Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself a Merry Little Christmas)

Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet and Friends - Bach’s Cuban Concerto for Piano and Tres

Rafael Beck & Felipe Montanaro - Sapato Velho

Best Recording Package

Abita & Chucho Valdés - Masters of Our Roots

Aitana - Cuarto Azul

Chucho Valdés & Royal Quartet - Cuba and Beyond

Leiva - Gigante

Lourdes Carhuas - Por Esas Trenzas

Songwriter of the Year

Ale Zéguer

Edgar Barrera

João Ferreira

Mónica Vélez

Pablo Preciado

Best Engineered Album

Antonio Adolfo - Love Cole Porter

Judeline - Bodhiria

Liniker - Caju

Natalia Lafourcade - Cancionera

Pedro Emílio - Enquanto os Distraídos Amam

Producer of the Year

Edgar Barrera

Matheus Stiirmer

Mauricio Rengifo & Andres Torres

Rafa Arcaute & Federico Vindver

Vino Tinto

Best Short Form Music Video

Bad Bunny - El Club

BK’ - Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer

Guitarricadelafuente - Full Time Papi

Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

Vera GRV - Cura Pa Mi Alma

Best Long Form Music Video

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (Short Film)

Gaby Moreno - Lamento (Extended Cut)

Hodari - Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça

Mon Laferte - Mon Laferte, Te Amo

Varios Artistas - Milton Bituca Nascimento