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Animal shelter finds a big catch

278589497_305141738359264_5077749783939465952_n.jpg
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigPhoto by: City Of Beeville Animal Control-Shelter
278425131_305141795025925_1968786558971225513_n.jpg
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigPhoto by: City Of Beeville Animal Control-Shelter
278551359_305141731692598_225284477652124520_n.jpg
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigPhoto by: City Of Beeville Animal Control-Shelter
278584693_305141768359261_3839407953544069906_n.jpg
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigPhoto by: City Of Beeville Animal Control-Shelter
278584693_305141768359261_3839407953544069906_n (1).jpg
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigPhoto by: City Of Beeville Animal Control-Shelter
278464247_305141761692595_3102159612013146617_n.jpg
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigPhoto by: City Of Beeville Animal Control-Shelter

Animal shelter finds a big catch

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  • 278589497_305141738359264_5077749783939465952_n.jpg
  • 278425131_305141795025925_1968786558971225513_n.jpg
  • 278551359_305141731692598_225284477652124520_n.jpg
  • 278584693_305141768359261_3839407953544069906_n.jpg
  • 278584693_305141768359261_3839407953544069906_n (1).jpg
  • 278464247_305141761692595_3102159612013146617_n.jpg

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City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigCity Of Beeville Animal Control-Shelter
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigCity Of Beeville Animal Control-Shelter
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigCity Of Beeville Animal Control-Shelter
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigCity Of Beeville Animal Control-Shelter
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigCity Of Beeville Animal Control-Shelter
City of Beeville Animal Control- Shelter finds a pigCity Of Beeville Animal Control-Shelter
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