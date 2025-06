Kitchen Cops for the week of May 26 through 30

Perfect Scores Agua Dolce

Texas State Aquarium Back Porch

Texas State Aquarium Aguas Frescas Victoria

829 Adel Daily Fix Café

6237 Kostoryz Eighteen 18

3200 E Surfside

Port A First Baptist Church & Day School

3115 Ocean Dr Flock

1813 Ennis Joslin Garden Senior Center

5325 Greeley Maggie’s Family Kitchen

5334 Everhart The Coffee Mug

1112 Morgan Whataburger

9402 Leopard Whataburger

4021 I-69 Access Weinerschnitzel

5861 S Staples __________________________________________ The B List Taqueria Chapala

1237 Nile Dr

7 Violations

-Making Tacos W/O Gloves

-Uncovered Raw Chicken On Top Of Lettuce

87



