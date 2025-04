Kitchen Cops for the week of March 31 through April 4

Prev Next KRIS 6 News

Posted

Perfect Scores Bahama Buck’s

6125 Saratoga Coco Cabana

3078 Twin Creek Dr Hana Poke

6113 Saratoga Southern Charm Home Cooking

2426 Rand Morgan Hermanos Solis

3514 Baldwin Panda Express

6153 Saratoga Pollos Asados La Frontera

3113 S Port Greenwood-Molina Nursery School

954 National Happy Tea

5433 S Staples People’s Kitchen

5625 Catherine Dr Schlotzsky’s

5630 Saratoga Paul’s Seafood

9810 PID

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.