Posted at 10:12 PM, Feb 25, 2022

CORPUS CHRISTI, Texas — High School Basketball Playoff Scores From Friday Girls 5A Region IV Tournament (San Antonio)

Semi-Finals (1) Cedar Park 59 (10) Veterans Memorial 35 Liberty Hill 44 Flour Bluff 39 (OT) Girls 3A Region IV Tournament (Seguin) Bishop 58 S.A. Cole 41 Lytle 62 London 44 Boys Playoff Scores Veterans Memorial 75 Mission Pioneer 47

Pleasanton 57 West Oso 54

Flour Bluff 60 Brownsville Pace 48

Kingsville 61 Uvalde 45

San Diego 65 Eddinburg Quest 31

S.A. Lee Academy 57 Refugio 49



