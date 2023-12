Results from Odem Lady Owls Christmas Classic

Prev Next

ODEM, Texas — Gold Bracket Gregory-Portland 64 vs Rockport-Fulton 29 Gregory-Portland 58 vs San Diego 37 San Diego 44 vs Rockport-Fulton 39 1st Place: Gregory-Portland 2nd Place: San Diego 3rd Place: Rockport-Fulton Silver Bracket Woodsboro 18 vs Sinton 67 Sinton 37 vs Skidmore 27 Skidmore 58 vs Woodsboro 34 Silver Bracket Champion: Sinton Bronze Bracket Odem 14 vs Banquete 45 Banquete 29 vs Orange Grove 32 Orange Grove 55 vs Odem 29 Bronze Bracket Champion: Orange Grove Overall MVP: Madison Kilgore Gregory-Portland Offensive MVP: Bella Davis Gregory-Portland Defensive MVP: Emma Longoria San Diego All-Tourney: Rheanna Escamilla Gregory-Portland, Jariyah Whitehead Gregory-Portland, Brittany Chapman Gregory-Portland, Rachelle Powell Sinton, Emma Schroedter Orange Grove, Jaqulynn Tully Woodsboro, Maggy Moreman Skidmore-Tynan, Dezirae Moreno Odem, Allie Garcia Rockport-Fulton, Kalia Flaherty Rockport-Fulton, Marly Sanchez San Diego, Meagan Lazo San Diego For more sports coverage click here, or follow our Friday Night Fever Facebook or KRIS 6 Sports Twitter.

