Friday Night Fever scores for week 9

CORPUS CHRISTI, Texas — It's week nine of Friday Night Football!

We're keeping up with scores from across the area.



5A-DI, District 14 Q2 Carroll 17 Victoria West 22 5A-DI, District 14 HALFTIME Ray 7 King 7 5A-DI, District 14 HALFTIME Victoria East 34 Moody 7

5A-DII, District 15 Q3 Valley View 0 Flour Bluff 45 5A-DII, District 15 HALFTIME Mercedes 6 Gregory-Portland 28

4A-DI, District 15 q3 Calhoun 24 Beeville 21 4A-DI, District 15 Rockport-Fulton Floresville

4A-DI, District 16 Q2 Calallen 42 Tuloso-Midway 0 4A-DI, District 16 Hidalgo Alice

4A-DII, District 15 HALFTIME Orange Grove 22 West Oso 13 4A-DII, District 15 HALFTIME Robstown 13 Ingleside 28

4A-DII, District 16 HALFTIME Bishop 0 Port Isabel 14

3A-DI, District 15 HALFTIME London 12 Industrial 35 3A-DI, District 15 Aransas Pass Mathis

3A-DI, District 16 Progreso San Diego 3A-DI, District 16 Q2 Lyford 20 Santa Gertrudis Academy 7

3A-DII, District 16 Banquete Odem 3A-DII, District 16 Hebbronville Taft

2A-DI, District 15 HALFTIME Shiner 14 Refugio 19 2A-DI, District 15 Ganado Three Rivers 2A-DI, District 15 Kenedy Skidmore-Tynan

2A-DI, District 16 Freer Ben Bolt 2A-DI, District 16 HALFTIME Riviera Kaufer 0 Premont 20

2A-DII, District 16 Woodsboro Bruni 2A-DII, District 16 Pettus Agua Dulce

TAPPS Q2 St. John Paul II 0 Geneva 49

Texas Christian Athletic League Texas Christian Annapolis Christian Academy

Thursday night scores: