Posted at 12:17 AM, Nov 20, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Scores from Friday high school football playoff games Class 5A Division I

Veterans Memorial 26 S.A. Southwest 7 Class 4A Division I

Fredericksburg 14 Calallen 10 Boerne 63 Miller 14 Class 4 Division II

Cuero 55 Rockport-Fulton 27 Sinton 49 La Grange 20 Wimberley 66 Ingleside 0 Class 3A Division I

San Diego 35 Llano 27 Lago Vista 34 London 0 Class 2A Division I

Refugio 69 Flatonia 20 Shiner 62 Three Rivers 7

