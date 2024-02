Prev Next KRIS 6 News

Posted at 12:21 PM, Feb 19, 2024

MICHAEL CLOUD (R) LUIS A. ESPINDOLA (R) SCOTT MANDEL (R) CHRIS MAPP (R) TANYA LLOYD (D) ANTHONY (A.J.) TRISTAN (R)

Copyright 2024 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.