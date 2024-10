Kitchen Cops for the week of October 21st through the 25th

Perfect Scores Domino’s Pizza

11217 Leopard Domino’s Pizza

15401 SPID Papa John’s

10338 SPID Pizza Hut

1216 Waldron Fresh Donut

1216 Waldron Jack In The Box

1238 Waldron Joseph’s Lunchbox

4231 S Alameda Mc Donald’s

6306 Saratoga Celsita’s

15401 SPID Schlotzsky’s

2330 Frederick Sweet Treats

2833 SPID Yummy Tummy Cheesecakes

4820 Kostoryz Café Calypso

5425 SPID Mi Casita Montessori School

754 Caddo St My Pre School & Child Dev Center

3201 Airline

11002 Leopard

3046 S Alameda Politics

7426 S Staples ________________________________ The B List 86

Taqueria El Alteno

2601 Ayers

10 Violations 82

Taqueria La Escondida

3302 Leopard

9 Violations 81

Golden Crown

2739 S Staples

12 Violations ________________________________ The Low Score 79

Pollo Palenque

5617 Saratoga

11 Violations -Need To Change Name

-Employees Need Food Handler Cards

