Friday Night Fever scores for week 4

FILE

Posted at 9:08 PM, Sep 16, 2022

SCORE :Halftime Banquete 0 Three Rivers 14 SCORE : Q4 Boerne 45 Gregory-Portland 27 SCORE Q3 Flour Bluff 20 Alice 21 SCORE :Halftime Somerset 20 Beeville 14 SCORE :Halftime Calallen 10 Cuero 0 SCORE Orange Grove

Rockport-Fulton SCORE: halftime Rio Hondo 0 Ingleside 14 SCORE :Halftime Tuloso-Midway

32 West Oso 7 SCORE Sinton 14 Edna 34 SCORE Q3 Falfurrias 18 Aransas Pass 6 SCORE Q3 Odem 34 San Diego 27 SCORE George West 32 Mathis 0 SCORE: Halftime

Freer 6 Dilley 7 SCORE: Halftime Bishop 0 Refugio 35 SCORE St. John Paul II 0 H.M. King 21 SCORE Santa Gertrudis-Academy

13 Skidmore-Tynan 21 SCORE : Halftime Premont 27 Agua Dulce 6 SCORE : Halftime Ben Bolt 8 Charlotte 22 SCORE Q4 Coastal Christian Homeschool 14 Annapolis Christian Academy 44 THURSDAY'S GAME: FINAL SCORE Robstown 27 Taft 63

Copyright 2022 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.